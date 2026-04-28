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Le CA trimestriel de Canal gonflé par l'intégration de MultiChoice
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 08:25

Le groupe Canal affiche un chiffre d'affaires total pour les 3 premiers mois de 2026 de 2 169 MEUR, en progression de 41% par rapport aux revenus retraités des trois premiers mois de 2025 (hors MultiChoice Group).

En intégrant au chiffre d'affaires du 1er trimestre 2025 la contribution de MultiChoice, le chiffre d'affaires total du groupe de médias français (mais dont l'action est cotée à Londres) est resté globalement stable (-0,4%).

Le chiffre d'affaires du groupe hors MultiChoice a augmenté de 1,8% à 1 567 MEUR, porté principalement par les bonnes performances de ses activités de télévision payante en Afrique francophone et par la croissance du segment contenu, distribution et autres.

Dans un contexte macroéconomique et géopolitique toujours incertain, le groupe confirme ses objectifs pour l'ensemble du groupe Canal , aussi bien sur le périmètre Canal historique que sur le périmètre de MultiChoice Group.

Il table ainsi pour 2026 sur un chiffre d'affaires stable, un résultat opérationnel ajusté de 735 MEUR, et un flux de trésorerie disponible (FCF) avant règlement du litige relatif à la TVA et des frais de restructuration supérieur à 250 MEUR.

Par ailleurs, Canal confirme pour le 3 juin sa cotation secondaire à la Johannesburg Stock Exchange (JSE), en Afrique du Sud, sous réserve de l'obtention de l'approbation formelle de la JSE, attendue prochainement.

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