Le brut de la mer du Nord – Le WTI Midland recule alors que Vitol achète un chargement à Phillips 66

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les différentiels du brut WTI Midland de la mer du Nord ont reculé mardi, Vitol ayant acheté un chargement à Phillips 66 à un prix inférieur aux niveaux des transactions précédentes.

PLATTS WINDOW

Les indications sont franco à bord (FOB), sauf si elles sont marquées comme coût, assurance et fret (CIF) ou livrées sur place.

* WTI Midland: Vitol achète une cargaison CIF Rotterdam à Phillips 66 pour la période du 10 au 14 juin au Brent daté majoré de 3,66 $.

* Cela équivaut à un supplément de 2,23 $ sur une base FOB, selon les calculs de Reuters. À titre de comparaison, les niveaux des transactions FOB précédentes étaient d'environ 2,47 $ de plus.

* WTI Midland: Mercuria fait une offre pour le 24-28 juin CIF Rotterdam au Brent daté plus 3,20 $.

* Johan Sverdrup: Total achète à CNOOC pour la période du 23 au 27 juin au Brent daté majoré de 3,55 $.

* Il n'y a pas eu de fenêtre Platts lundi en raison d'un jour férié au Royaume-Uni.