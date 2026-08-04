Le britannique Segro accepte l'offre de rachat de Prologis d'un montant de 19 milliards de dollars, sous la pression des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Mises à jour: les trois investisseurs ont refusé de commenter (paragraphe 6); informations sur les actions au paragraphe 3.

* Cette opération figure parmi les plus importantes acquisitions étrangères de sociétés cotées au Royaume-Uni

* Les investisseurs avaient exhorté les entreprises à poursuivre les négociations après les refus

* Les conditions prévoient des actions Prologis, une option en numéraire et un dividende potentiel

Le propriétaire britannique d'entrepôts Segro

SGRO.L a accepté l'offre de rachat de son concurrent américain, la société de logistique Prologis PLD.N , dans le cadre d'une opération d'une valeur pouvant atteindre 14,3 milliards de livres sterling (soit 19,19 milliards de dollars), ont annoncé mardi les deux sociétés, suite aux pressions exercées par les investisseurs. Cette opération vient s'ajouter à une année record en matière de fusions-acquisitions au Royaume-Uni, et constitue la deuxième plus importante à ce jour après la fusion de la branche alimentaire d'Unilever, d'un montant de 65 milliards de dollars , annoncée en mars. Elle figure également parmi les plus importantes acquisitions étrangères d'une société cotée au Royaume-Uni jamais enregistrées, selon les données du LSEG.

L'action Segro a clôturé en hausse de 1,4 % à 9,75 £, mais restait inférieure au prix de rachat convenu, pouvant atteindre 10,54 £ par action. L'action Prologis a reculé de 2,31 % pendant les heures d'ouverture des marchés américains.

LES INVESTISSEURS ONT OBTENU CE QU'ILS VOULAIENT Segro, qui détient environ 10,9 millions de mètres carrés (117 millions de pieds carrés) d’espace à travers l’Europe, avait rejeté trois approches précédentes de Prologis, mais avait déclaré le mois dernier qu’elle était disposée à soutenir une “meilleure et dernière proposition”.

Des investisseurs, dont APG Asset Management, la Norges Bank et CCLA Investment Management, avaient exhorté les deux sociétés à entamer des négociations, estimant qu’une fusion serait bénéfique.

CCLA, la Norges Bank et APG ont refusé de commenter mardi.

“Prologis et Segro estiment que cette fusion offre une opportunité très intéressante aux actionnaires de Segro”, ont déclaré les deux sociétés dans un communiqué. Lundi, Prologis et Segro affichaient une capitalisation boursière combinée de plus de 152 milliards de dollars.

Prologis compte parmi ses clients Amazon, FedEx et UPS, et Prologis et Segro ont développé un portefeuille de projets de centres de données afin de tirer parti du secteur en plein essor de l’intelligence artificielle.

CONDITIONS CONVENUES

L’offre convenue comprend 0,0920 action Prologis, une alternative partielle en numéraire pouvant atteindre 3,5 milliards de livres sterling, ainsi qu’un dividende final potentiel, parallèlement à une éventuelle cotation secondaire à Londres du groupe fusionné, dont les actionnaires de Segro détiendront environ 8,9 %. L'offre représente une prime de 42 % par rapport au cours de clôture de Segro le 23 juin, soit la veille de l'annonce publique par Prologis de son intérêt . Les sociétés avaient jusqu'au 12 août pour finaliser l'accord, conformément à la réglementation britannique en matière d'OPA.

Evercore, Morgan Stanley, Goldman Sachs et UBS ont conseillé Segro, tandis que Rothschild, J.P. Morgan, Eastdil Secured, Citigroup et BofA Securities ont conseillé Prologis.

(1 dollar = 0,7450 livre sterling)