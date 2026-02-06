Le Brésil ouvert à des négociations pour un accord commercial Mercosur-Chine

par Lisandra Paraguassu et Lucinda Elliott

Le Brésil envisage, pour la première fois, de plaider en faveur d'un accord commercial partiel entre le bloc du Mercosur et la Chine, ont déclaré de hauts responsables du gouvernement brésilien.

Le Brésil a longtemps refusé d'entamer des négociations officielles avec Pékin afin de protéger son industrie manufacturière de la montée en flèche des importations chinoises. Mais face à la volonté de la Chine de renforcer ses liens commerciaux et aux vagues de droits de douane imposés par Washington, le gouvernement du président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva reconsidère désormais sa position.

Cette semaine, à l'occasion de la visite du président uruguayen Yamandu Orsi à Pékin pour rencontrer son homologue chinois Xi Jinping, une déclaration commune a été publiée, indiquant que tous deux espèrent que des négociations sur le libre-échange entre la Chine et le Mercosur puissent débuter "dès que possible".

Bien que la perspective d'un accord commercial formel reste lointaine, deux responsables du gouvernement brésilien ont déclaré qu'un accord partiel Mercosur-Chine est désormais considéré comme une issue plausible à long terme, sous l'impulsion des droits de douane américains qui ont perturbé le commerce mondial et remodelé les alliances commerciales.

Contactés, les ministères chinois des Affaires étrangères et du Commerce n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.

L’évolution de la position du Brésil reflète ce qu’un des responsables, ayant requis l'anonymat en raison de la sensibilité des discussions, a qualifié de "nouveau scénario mondial".

"Nous devons diversifier nos partenaires", a déclaré le responsable.

"La Chine présente l'avantage de nous permettre de travailler avec un accord partiel, uniquement sur certaines lignes tarifaires", a-t-il ajouté.

Un autre responsable brésilien directement impliqué dans les négociations internes du Mercosur a déclaré que le bloc économique d'Amérique latine pourrait progresser sur les barrières non tarifaires telles que les quotas d'importation, les procédures douanières et les réglementations en matière de santé et de sécurité, ce qui à elles seules créeraient des opportunités significatives sur le marché chinois.

Le responsable a déclaré qu'il était trop tôt pour préciser quels secteurs d'activité pourraient être abordés, qualifiant la question de "très complexe".

D'après Ignacio Bartesaghi, expert en politique étrangère à l'Université catholique d'Uruguay, "une nouvelle dynamique commerciale s'est instaurée dans la région, principalement sous l'impulsion de Trump".

"Des idées qui semblaient auparavant totalement bloquées peuvent désormais progresser", a-t-il ajouté.

Toutefois, tout accord du Mercosur nécessiterait le consensus de tous ses membres, ce qui soulève un certain nombre de défis importants. Le Mercosur comprend le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, la Bolivie étant sur le point de devenir membre à part entière.

COMPLICATIONS AVEC LE PARAGUAY ET L'ARGENTINE

Le Paraguay est l'un des 12 seuls pays au monde à entretenir des relations diplomatiques officielles avec Taïwan, que la Chine considère comme son propre territoire, un facteur qui complique ​​tout accord avec Pékin, ont déclaré les responsables brésiliens.

Le Paraguay a importé pour 6,12 milliards de dollars (5,19 milliards d'euros) de marchandises chinoises en 2025 et a été inclus dans les discussions Mercosur-Chine, signe que le dialogue reste possible. Le président paraguayen, Santiago Peña, a déclaré ne pas s'opposer à un accord Mercosur-Chine, à condition que le droit du Paraguay à maintenir des relations diplomatiques avec Taïwan soit respecté.

"S’il y a aujourd’hui un bloc capable de négocier avec n’importe quel pays ou bloc, c’est bien le Mercosur", a déclaré Santiago Peñalors en juillet lors d’une interview accordée aux médias argentins.

L'Argentine, troisième économie d'Amérique latine, pourrait également compliquer la recherche d'un consensus. Sous la présidence de Javier Milei, entré en fonction en 2023, le pays s'est rapproché de Washington. Javier Milei a donné la priorité au renforcement des liens avec les États-Unis, notamment par la mise en place d'un accord d'échange de devises de 20 milliards de dollars avec le Trésor américain.

Buenos Aires pourrait se montrer réticente à soutenir des pourparlers menés par la Chine au sein du Mercosur, du moins à court terme, ont déclaré des experts comme Ignacio Bartesaghi, en particulier si de telles négociations risquaient de compromettre les efforts du président argentin pour obtenir le soutien des États-Unis pour ses réformes économiques et son financement.

Le ministère argentin des Affaires étrangères a déclaré à Reuters qu'il ne commenterait pas les "hypothèses" concernant les pourparlers entre le Mercosur et la Chine.

"L’Argentine entretient des relations cordiales avec la Chine, même si elles ne sont pas très visibles" a déclaré Florencia Rubiolo, directrice du groupe de réflexion argentin Insight 21.

Un renforcement des liens par le biais d'un accord à l'échelle du Mercosur permettrait de mettre cette relation en évidence, a-t-elle déclaré.

"S’il s’agit de gestes diplomatiques, il semble peu probable que le gouvernement soutienne un tel accord", a-t-elle ajouté.

(Lucinda Elliott à Montevideo et Lisandra Paraguassu à Brasilia, avec la contribution de Daniela Desantis à Asuncion, Lucila Sigal à Buenos Aires et Ryan Woo à Pékin ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)