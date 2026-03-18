Le Brésil nomme les entreprises ayant enfreint les règles relatives au prix du fret et renforce la surveillance

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(Ajout de la déclaration de Raizen au paragraphe 4)

Le ministre brésilien des transports, Renan Filho, a cité mercredi plusieurs grandes entreprises condamnées à des amendes au cours des derniers mois pour n'avoir prétendument pas respecté les règles relatives au prix minimum du fret, ajoutant qu'elles pourraient se voir interdire de conclure des contrats de services de fret dans le pays.

Cette décision intervient alors que le gouvernement s'est engagé à renforcer l'application des règles afin d'apaiser les chauffeurs routiers, après que les syndicats ont commencé à préconiser une grève cette semaine à la suite d'une récente hausse des prix du diesel.

Filho a cité le transformateur alimentaire MBRF MBRF3.SA , le distributeur de carburant Vibra VBBR3.SA , le sucrier Raizen

RAIZ4.SA , le brasseur Ambev ABEV3.SA , le négociant en céréales Cargill et Unilever ULVR.L .

Raizen a déclaré dans un communiqué que ses paiements de fret sont calculés sur la base d'éléments fixes et variables, et qu'elle pense que l'audit ne prend pas en compte la totalité du fret payé dans ces opérations.

Les autres sociétés n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.