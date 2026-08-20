Le Brésil lance une initiative en faveur des supercalculateurs basés sur l'IA et répartit les projets entre des entreprises chinoises et américaines

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* Le gouvernement annonce 2,3 milliards de reais (444,2 millions de dollars) d'investissements dans l'écosystème de l'IA

* Plus de la moitié de ces fonds servira à financer un projet de supercalcul à Rio de Janeiro

* Ces investissements soulignent les efforts du Brésil pour équilibrer ses relations avec la Chine et les États-Unis

par Marcela Ayres

Le gouvernement brésilien a annoncé jeudi des investissements d'environ 2,3 milliards de reais (444,2 millions de dollars) pour renforcer son écosystème d'intelligence artificielle, en répartissant les projets entre des entreprises américaines et chinoises, une initiative qui souligne ses efforts pour trouver un équilibre dans ses relations avec ces deux grandes puissances.

Un peu plus de la moitié de ce montant, soit 1,3 milliard de reais, servira à financer un projet d’infrastructure de supercalcul à Rio de Janeiro, développé en partenariat avec les entreprises chinoises Huawei Technologies et iFlytek

002230.SZ . Le gouvernement du président Luiz Inacio Lula da Silva a indiqué que cette infrastructure serait principalement utilisée pour développer de grands modèles linguistiques destinés à des applications générales et sectorielles.

Par ailleurs, environ 1 milliard de reais sera alloué dans le cadre d’un appel d’offres pour un supercalculateur que le Brésil espère classer parmi les 10 machines de traitement d’IA les plus puissantes au monde.

La machine sera installée dans l’État du Rio Grande do Norte, au nord-est du pays, choisi pour son potentiel énergétique. Lula a assisté jeudi à une cérémonie d’annonce dans cet État.

Des responsables gouvernementaux, s'exprimant sous couvert d'anonymat, ont déclaré s'attendre à ce que le fabricant américain de puces Nvidia NVDA.O remporte l'appel d'offres. La ministre des Sciences et de la Technologie, Luciana Santos, a déclaré la semaine dernière au journal Folha de S. Paulo qu'elle prévoyait que cette entreprise serait le fournisseur.

"La stratégie consiste à ne pas dépendre d’une seule entreprise, d’une seule technologie ou d’un seul pays", a déclaré l’administration de Lula dans un communiqué, ajoutant que ces investissements visent à renforcer la souveraineté nationale en matière de données.

LULA A MILITÉ EN FAVEUR DE L'AUTONOMIE STRATÉGIQUE

La Chine, acteur de premier plan dans le domaine de l’IA, a renforcé son rôle de premier partenaire commercial du Brésil. Les États-Unis, quant à eux, restent la principale source d’investissements directs étrangers dans la plus grande économie d’Amérique latine, malgré la perte de parts de marché dans le commerce et l’imposition récente de droits de douane supplémentaires sur les produits brésiliens.

Ces investissements seront financés par le Fonds national pour le développement scientifique et technologique (FNDCT), par le biais de versements échelonnés. Le gouvernement prévoit que le supercalculateur sera opérationnel d’ici la fin de l’année prochaine, tandis que l’accord de coopération avec les entreprises chinoises devrait entrer en vigueur en juillet 2027.

Lula, un homme de gauche qui n’a cessé de souligner la nécessité d’une autonomie stratégique, brigue un nouveau mandat plus tard cette année. Son principal rival, le sénateur de droite Flavio Bolsonaro, s’est engagé à resserrer les liens avec le président américain Donald Trump s’il est élu.

Le gouvernement a également annoncé un partenariat avec l’Espagne, fondé sur l’architecture open source RISC-V, pour le développement de semi-conducteurs, ainsi que des projets visant à mettre en place un service brésilien de cloud computing grâce à des partenariats public-privé, et la création future d’un centre national pour la transparence algorithmique et une IA fiable, qui sera géré par l’Université fédérale de Minas Gerais.

(1 dollar = 5,1774 reais)