 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Brésil lance une initiative en faveur des supercalculateurs basés sur l'IA et répartit les projets entre des entreprises chinoises et américaines
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 23:03
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le gouvernement annonce 2,3 milliards de reais (444,2 millions de dollars) d'investissements dans l'écosystème de l'IA

* Plus de la moitié de ces fonds servira à financer un projet de supercalcul à Rio de Janeiro

* Ces investissements soulignent les efforts du Brésil pour équilibrer ses relations avec la Chine et les États-Unis

par Marcela Ayres

Le gouvernement brésilien a annoncé jeudi des investissements d'environ 2,3 milliards de reais (444,2 millions de dollars) pour renforcer son écosystème d'intelligence artificielle, en répartissant les projets entre des entreprises américaines et chinoises, une initiative qui souligne ses efforts pour trouver un équilibre dans ses relations avec ces deux grandes puissances.

Un peu plus de la moitié de ce montant, soit 1,3 milliard de reais, servira à financer un projet d’infrastructure de supercalcul à Rio de Janeiro, développé en partenariat avec les entreprises chinoises Huawei Technologies et iFlytek

002230.SZ . Le gouvernement du président Luiz Inacio Lula da Silva a indiqué que cette infrastructure serait principalement utilisée pour développer de grands modèles linguistiques destinés à des applications générales et sectorielles.

Par ailleurs, environ 1 milliard de reais sera alloué dans le cadre d’un appel d’offres pour un supercalculateur que le Brésil espère classer parmi les 10 machines de traitement d’IA les plus puissantes au monde.

La machine sera installée dans l’État du Rio Grande do Norte, au nord-est du pays, choisi pour son potentiel énergétique. Lula a assisté jeudi à une cérémonie d’annonce dans cet État.

Des responsables gouvernementaux, s'exprimant sous couvert d'anonymat, ont déclaré s'attendre à ce que le fabricant américain de puces Nvidia NVDA.O remporte l'appel d'offres. La ministre des Sciences et de la Technologie, Luciana Santos, a déclaré la semaine dernière au journal Folha de S. Paulo qu'elle prévoyait que cette entreprise serait le fournisseur.

"La stratégie consiste à ne pas dépendre d’une seule entreprise, d’une seule technologie ou d’un seul pays", a déclaré l’administration de Lula dans un communiqué, ajoutant que ces investissements visent à renforcer la souveraineté nationale en matière de données.

LULA A MILITÉ EN FAVEUR DE L'AUTONOMIE STRATÉGIQUE

La Chine, acteur de premier plan dans le domaine de l’IA, a renforcé son rôle de premier partenaire commercial du Brésil. Les États-Unis, quant à eux, restent la principale source d’investissements directs étrangers dans la plus grande économie d’Amérique latine, malgré la perte de parts de marché dans le commerce et l’imposition récente de droits de douane supplémentaires sur les produits brésiliens.

Ces investissements seront financés par le Fonds national pour le développement scientifique et technologique (FNDCT), par le biais de versements échelonnés. Le gouvernement prévoit que le supercalculateur sera opérationnel d’ici la fin de l’année prochaine, tandis que l’accord de coopération avec les entreprises chinoises devrait entrer en vigueur en juillet 2027.

Lula, un homme de gauche qui n’a cessé de souligner la nécessité d’une autonomie stratégique, brigue un nouveau mandat plus tard cette année. Son principal rival, le sénateur de droite Flavio Bolsonaro, s’est engagé à resserrer les liens avec le président américain Donald Trump s’il est élu.

Le gouvernement a également annoncé un partenariat avec l’Espagne, fondé sur l’architecture open source RISC-V, pour le développement de semi-conducteurs, ainsi que des projets visant à mettre en place un service brésilien de cloud computing grâce à des partenariats public-privé, et la création future d’un centre national pour la transparence algorithmique et une IA fiable, qui sera géré par l’Université fédérale de Minas Gerais.

(1 dollar = 5,1774 reais)

Valeurs associées

NVIDIA
216,8500 USD NASDAQ -0,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 21.08.2026 07:08 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * IPSEN ... Lire la suite

  • AXA : La consolidation peut se poursuivre
    AXA : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 21.08.2026 07:01 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • Des policiers se tiennent près de l'espace réservé aux médias devant les tribunaux de première instance de West Kowloon, avant le verdict du procès pour atteinte à la sécurité nationale de deux militants prodémocratie de la mémoire de Tiananmen, à Hong Kong, le 21 août 2026 ( AFP / Leung Man Hei )
    Hong Kong: deux militants de la mémoire de Tiananmen reconnus coupables d'"incitation à la subversion"
    information fournie par AFP 21.08.2026 05:37 

    Deux militants prodémocratie et organisateurs de veillées en souvenir de Tiananmen ont été déclarés coupables d'"incitation à la subversion" vendredi à Hong Kong, à l'issue d'un procès critiqué par les défenseurs des droits comme un nouveau signe d'érosion des ... Lire la suite

  • Le Conseil de sécurité de l'ONU lors d'un vote d'urgence sur la guerre en Ukraine, le 27 juillet 2026. ( AFP / Leonardo MUNOZ )
    Nouveau vote au Conseil de sécurité pour désigner le prochain chef de l'ONU
    information fournie par AFP 21.08.2026 05:03 

    Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit vendredi pour une deuxième séance de "vote indicatif" en vue de la désignation du futur secrétaire général, dans un contexte de profondes divisions au sein de l'institution. Cinq femmes et trois hommes tentent à ce jour ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,32 +0,09%
Or
4 532,06 +0,29%
CAC 40
8 453,09 -0,57%
EUR/USD SPOT
1,16914 +0,11%
NANOBIOTIX
37,4 -1,89%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank