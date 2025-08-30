 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le Brésil enquête sur JBS et d'autres conditionneurs de viande bovine pour avoir acheté du bétail provenant de terres déboisées
information fournie par Reuters 30/08/2025 à 00:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte du premier paragraphe, ajout du commentaire de JBS au paragraphe 4) par Lisandra Paraguassu et Ana Mano

L'agence brésilienne de l'environnement Ibama a notifié 12 usines de conditionnement de viande, dont deux exploitées par JBS SA JBSS3.SA , d'une inspection portant sur leur implication présumée dans un système d'achat de bétail provenant de terres illégalement défrichées dans la forêt amazonienne, selon un document vu par Reuters vendredi.

Jeudi, l'Ibama a annoncé qu'elle examinait 12 usines pour de telles violations, mais n'a pas nommé les entreprises.

JBS a déclaré qu'elle n'avait pas accès au rapport d'inspection de l'Ibama et qu'elle devrait en examiner les conclusions.

Les entreprises privées Frigol et Mercurio figurent également parmi les 12 producteurs de viande bovine examinés, selon le document consulté par Reuters.

Frigol a répondu que l'Ibama avait fait une erreur, ajoutant qu'elle n'avait pas acheté de bétail dans la ferme qui, selon l'agence, avait été illégalement rasée.

La présidente de Mercurio, Lincoln Bueno, a déclaré à Reuters qu'une société tierce contrôlait l'origine des animaux qu'elle transformait et qu'elle ne faisait pas affaire avec des propriétés présentant des irrégularités en matière d'environnement et de travail.

Jeudi, l'Ibama a déclaré qu'elle inspectait les usines qui "acquéraient du bétail suspect, triangulé avec des fermes 'propres', pour masquer leur origine illégale"

L'Ibama a ajouté qu'elle avait déjà infligé une amende de 4 millions de reais (740 000 $) à six conditionneurs de viande anonymes pour avoir acheté directement 8 172 têtes de bétail provenant de ce qu'elle appelle des "zones sous embargo"

L'Ibama a également saisi plus de 7 000 têtes de bétail qui se trouvaient sur 2 100 hectares de fermes dont elle avait interdit l'utilisation commerciale après une déforestation illégale. Elle a déclaré avoir infligé aux contrevenants des amendes d'un montant total de 49 millions de reais (9,04 millions de dollars), sans préciser de quelles entreprises ou personnes il s'agissait.

"La production, la vente ou l'achat de bétail provenant de ces zones sous embargo est un crime contre l'environnement et les responsables sont condamnés à des amendes", indique le communiqué de l'Ibama.

(1 $ = 5,4212 reais)

Environnement
