Le Brésil désigne des entreprises qui enfreignent les règles en matière de prix du fret et renforce la surveillance

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Le ministre brésilien des transports, Renan Filho, a cité mercredi plusieurs grandes entreprises condamnées à des amendes au cours des derniers mois pour ne pas avoir respecté les règles relatives au prix minimum du fret, ajoutant qu'elles pourraient se voir interdire de sous-traiter des services de fret dans le pays.

Cette décision intervient alors que le gouvernement s'est engagé à renforcer l'application des règles afin d'apaiser les chauffeurs routiers, après que les syndicats ont commencé à préconiser une grève cette semaine à la suite d'une récente hausse des prix du diesel.

Filho a cité le transformateur alimentaire MBRF MBRF3.SA , le distributeur de carburant Vibra VBBR3.SA , le sucrier Raizen

RAIZ4.SA , le brasseur Ambev ABEV3.SA , le négociant en céréales Cargill et Unilever ULVR.L . Ils n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.