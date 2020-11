Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Brésil approuve la fusion PSA-Fiat Chrysler Reuters • 06/11/2020 à 18:54









LE BRÉSIL APPROUVE LA FUSION PSA-FIAT CHRYSLER MILAN (Reuters) - L'autorité de la concurrence au Brésil a annoncé vendredi avoir approuvé le projet de fusion entre PSA et Fiat Chrysler. Dans un document publié sur son site internet, le CADE précise avoir approuvé cette opération sans restriction. Ce mariage, destiné à créer le quatrième constructeur automobile mondial, devrait aussi obtenir l'aval de l'Union européenne, ont dit des sources à Reuters le mois dernier. Il a déjà été approuvé aux Etats-Unis, en Chine, au Japon et en Russie. (Giulio Piovaccari et Gilles Guillaume; version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL -1.65% PEUGEOT Euronext Paris -2.66%