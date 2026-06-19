Le Brent recule alors qu'Israël et le Hezbollah s'accordent sur un cessez-le-feu

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* Un responsable américain a déclaré à Reuters qu'Israël et le Hezbollah s'étaient mis d'accord sur un cessez-le-feu

* La Suisse indique que les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran n'auront pas lieu vendredi

* L'OPEP maintient ses prévisions d'une forte demande de pétrole et ne prévoit pas de pic à l'horizon

* Israël lance des frappes meurtrières sur le Liban et annonce la mort de quatre de ses soldats

(Mise à jour des cours, ajout de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah) par Anushree Mukherjee et Seher Dareen

Le Brent a reculé vendredi après qu’Israël et le Hezbollah se sont mis d’accord sur un cessez-le-feu, apaisant les craintes d’une perturbation de l’approvisionnement pétrolier au Moyen-Orient et ravivant l’espoir d’une désescalade plus large impliquant les États-Unis et l’Iran.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 affichaient une baisse de 85 cents, soit 1,1%, à 79 dollars le baril à13h03 GMT, et s'orientaient vers une baisse hebdomadaire de 9,5%.

Le contrat à échéance la plus proche, celui de juillet sur le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 , qui expire lundi, a reculé de 64 cents, soit 0,8%, à75,96 dollars le baril, en passe d'enregistrer une baisse de près de 10% sur la semaine. Le contrat d'août, plus activement négocié CLc2 , a perdu61 cents à75,24 dollars le baril.

Israël et le Hezbollah ont convenu d’un cessez-le-feu qui a pris effet vendredi à 16h, heure locale (13h00 GMT), a déclaré à Reuters un haut responsable américain.

"Nous comprenons qu’après les échanges de tirs survenus plus tôt dans la journée, Israël et le Hezbollah respectent désormais un cessez-le-feu", a déclaré ce responsable.

"Je ne vois que peu de risques de baisse à partir de là. Les prix pourraient fléchir légèrement, mais ne devraient pas revenir aux niveaux antérieurs, car les réserves sont en grande partie épuisées et doivent être reconstituées avec du pétrole brut frais", a déclaré Fawad Razaqzada, analyste de marché chez City Index et FOREX.com.

Plus tôt, la Suisse avait indiqué que les pourparlers américains avec les négociateurs iraniens sur un accord visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient n’auraient pas lieu vendredi, le vice-président JD Vance ayant annulé son déplacement, ce qui a renforcé l’incertitude quant aux perspectives d’une trêve durable.

"Cela met en évidence le chemin semé d’embûches qui nous attend pour parvenir à une reprise totale et ininterrompue du flux de pétrole à travers le détroit", a déclaré Tamas Varga, analyste chez PVM Oil Associates.

"Il ne fait aucun doute que les gros titres concernant l’accord de cessez-le-feu prolongé continueront d’influencer le sentiment des marchés."

Jeudi, les deux indices de référence ont atteint leur plus bas niveau depuis le début du conflit, alors que plusieurs pétroliers, dont trois navires battant pavillon saoudien transportant 6 millions de barils de brut, ont traversé le détroit quelques heures après la signature par les présidents américain et iranien d’un accord provisoire visant à mettre fin à leur guerre.

Les analystes s’attendent à ce que cet accord permette de réinjecter sur les marchés mondiaux plus de 85 millions de barils de pétrole bloqué dans le golfe du Moyen-Orient. L’accord prévoit également la levée des sanctions américaines sur le pétrole iranien, ce qui augmenterait encore l’offre.

Environ 20% de l’approvisionnement mondial en pétrole et en GNL transite par le détroit d’Ormuz, mais la reprise des flux et de la production après l’accord entre les États-Unis et l’Iran pourrait prendre plusieurs mois .

Citi a indiqué que son scénario de base, avec une probabilité de 60%, table sur une normalisation durable des flux, les marchés pétroliers passant à un excédent et les prix affichant une tendance à la baisse au cours des six à douze prochains mois, pour s’établir entre 60 et 65 dollars le baril d’ici le premier trimestre 2027.

La Commerzbank a déclaré que l’offre de pétrole devrait se redresser progressivement, abaissant sa prévision pour le Brent de 85 à 80 dollars le baril d’ici la fin de l’année, tout en s’attendant à ce que les prix restent supérieurs aux niveaux d’avant-guerre pendant la majeure partie de l’année à venir.

Les gisements pétroliers irakiens sont prêts à reprendre la production et celle-ci reviendra progressivement à la normale, retrouvant ses niveaux antérieurs, a déclaré le ministre du Pétrole Basim Mohammed.

Du côté de la demande, la demande mondiale passera de 105,1 millions de barils par jour en 2025 à 113,3 millions de barils par jour en 2030, a indiqué l’OPEP dans ses "Perspectives mondiales du pétrole 2026".