Le Brent en hausse mais loin des sommets, le brut américain termine avec une petite perte

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* L'assouplissement des sanctions contre le brut iranien et la nouvelle mise en circulation du SPR font baisser les prix

* Le Qatar, l'Arabie saoudite et le Koweït ont été touchés par des tirs de missiles iraniens cette nuit

* Le Brent perd 11 dollars par rapport à son niveau record de 119 dollars en séance

(Mise à jour des prix jusqu'au règlement) par Erwin Seba

Le Brent était en hausse jeudi, mais loin des sommets de 119 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut américain ont terminé avec une petite perte quelques heures après avoir atteint un sommet de plus de 100 $ le baril.

Les échanges ont été volatils alors que l' Iran a attaqué des cibles énergétiques cette nuit au Moyen-Orient , conduisant le gouvernement américain à prendre des mesures pour augmenter l'offre alors que le Président Donald Trump se tournait vers les élections de mi-mandat de novembre où son parti républicain espère conserver le contrôle du Congrès.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 se sont établis à 108,65 dollars le baril, en hausse de 1,27 dollar, soit 1,18%. Plus tôt dans la session, le Brent avait grimpé de plus de 11 dollars pour atteindre un sommet de 119,13 dollars, proche du pic de 3 ans et demiatteint le 9 mars.

Le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 a terminé à 96,14 dollars le baril, en baisse de 18 cents ou 0,19%. Plus tôt, le WTIa gagné près de 4 dollars pour s'échanger à 100,02 dollars. Le WTI se négocie à sa plus forte décote par rapport au Brent depuis 11 ans.

Les primes de référence de Dubaï et d'Oman au Moyen-Orient ont atteint des sommets historiques à environ 65 dollars le baril, selon des sources commerciales et des données de Reuters.

Donald Trump souhaite contrer la hausse des prix des carburants avant les élections de novembre. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré que les États-Unis pourraient bientôt lever les sanctions sur le pétrole iranien bloqué sur les pétroliers, ce qui représente environ 140 millions de barils.

"Cent quarante millions de barils, ce n'est pas énorme, mais c'est quelque chose qui permet de calmer la hausse des prix, au moins pour un moment", a déclaré John Kilduff, associé chez Again Capital.

Scott Bessent a également déclaré qu'une nouvelle libération de pétrole brut de la réserve stratégique de pétrole des États-Unis était possible.

"Ce recul par rapport aux sommets suggère que le marché a repris confiance dans l'offre", a déclaré Phil Flynn, analyste principal chez Price Futures Group.

Mercredi, la Réserve fédérale a maintenu les taux d'intérêt américains stables, prévoyant une hausse de l'inflation alors que les décideurs politiques surveillent l' impact de la guerre.

ATTAQUES ET CONTRE-ATTAQUES

Israël a attaqué le champ gazier iranien de South Pars, mais Donald Trump a déclaré mercredi en fin de journée que les États-Unis et le Qatar n'étaient pas impliqués. South Pars est le secteur iranien du plus grand gisement de gaz naturel au monde, que l'Iran partage avec le Qatar, allié des États-Unis, de l'autre côté du Golfe.

Donald Trump a déclaré qu' Israël n'attaquerait plus les installations iraniennes de South Pars à moins que l'Iran n'attaque le Qatar, et a averti que les États-Unis réagiraient également si l'Iran agissait contre Doha.

Mercredi, QatarEnergy avait déclaré que les attaques de missiles iraniens sur Ras Laffan, le site des principales usines de GNL du Qatar et les plus grandes du monde, avaient causé des "dégâts considérables" . L'attaque a également touché l'usine Pearl de Shell, qui produit 140 000 barils par jour de gaz en liquides au Qatar, interrompant ainsi la production.

Les prix du gaz en Europe ont grimpé pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis plus de trois ans.

L'Arabie saoudite a déclaré avoir intercepté quatre missiles balistiques et une tentative d'attaque de drone contre une installation gazière.

La raffinerie SAMREF de Saudi Aramco, dans laquelle Exxon

XOM.N détient une participation, dans le port de Yanbu sur la mer Rouge, a également été la cible d'une attaque aérienne jeudi. Les chargements de pétrole dans le port ont été perturbés mais ont repris depuis .

La Kuwait Petroleum Corporation a déclaré que sa raffinerie de Mina al-Ahmadi avait été touchée par un drone, déclenchant un incendie limité.

Plus tôt, Reuters a rapporté que l'administration de Donald Trump 'envisageait de déployer des milliers de soldats américains pour renforcer ses opérations au Moyen-Orient.