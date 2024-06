Les investisseurs attendront avec d'autant plus de nervosité la publication vendredi du rapport sur l'emploi américain pour le mois de mai.

Aujourd'hui, le rapport Jolts du Département américain au Travail est ressorti sous les attentes. 8,059 millions d'ouvertures de postes ont été enregistrées en avril, le consensus étant de 8,370 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 8,355 millions.

(AOF) - Nouvelle séance de baisse pour les cours de l'or noir : le Baril de Brent perd 1,29% à 77,35 dollars. L'économie américaine inquiète : les mauvaises nouvelles ne cessent de s'accumuler depuis hier. Lundi, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier de l'ISM a connu un repli inattendu et la Fed d'Atlanta a nettement réduit sa prévision de croissance pour le deuxième trimestre, de 2,7% à 1,8%.

Le Brent au plus bas depuis janvier

