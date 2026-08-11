Le bras de fer entre les États-Unis et l'Iran fait grimper le prix du pétrole et pèse sur les marchés boursiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction de la date d'échéance de l'obligation Nvidia, qui passe de 2032 à 2031 au paragraphe 14)

* Le Brent progresse de 5 % en deux jours pour s'établir à environ 88 dollars le baril

* Les marchés monétaires évaluent à 50/50 la probabilité d'une hausse des taux de la Fed en septembre

* La RBA maintient son taux directeur inchangé à 4,35 %, mais indique qu'elle pourrait procéder à une nouvelle hausse

par Amanda Cooper

Les cours du pétrole ont progressé mardi alors que les négociations entre les États-Unis et l'Iran concernant un accord de paix et la réouverture du détroit d'Ormuz se sont enlisées, tandis que les incertitudes quant aux perspectives d'inflation mondiale ont pesé sur les marchés boursiers mondiaux. Le président américain Donald Trump a répondu lundi par ses propres exigences aux conditions posées par Téhéran pour un accord de paix, demandant à l’Iran de verser des indemnités aux familles des personnes tuées lors de guerres, d’attaques et de manifestations, ce qui pourrait compliquer les efforts visant à rouvrir cette voie navigable cruciale. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 5 % au cours des deux derniers jours seulement et s’établissaient en fin de séance à environ 88 dollars le baril, leur plus haut niveau depuis le 31 juillet et près de 25 % au-dessus des plus bas niveaux enregistrés début juillet, qui correspondaient à leur plus bas niveau depuis près de quatre mois.

« Nous sommes désormais dans une sorte d’impasse, si l’on peut dire, pour savoir qui cédera le premier », a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

« Cela va désormais s’apparenter à une véritable guerre d’usure », a-t-il ajouté. « On peut s’attendre à ce que le marché de l’ (-pétrole) se maintienne dans une fourchette comprise entre 75 et 95 dollars, le temps de voir qui cédera le premier. » Même si le rapport américain sur les prix à la consommation du mois de juillet, qui sera publié mercredi, ne tiendra pas compte de la dernière hausse des coûts énergétiques, il pourrait néanmoins s’avérer déterminant pour définir les anticipations concernant la réunion de la Réserve fédérale de septembre, pour laquelle les marchés monétaires indiquent une probabilité de 50/50 d’une hausse des taux 0#USDIRPR .

« Nous pensons que les risques penchent en faveur d’un résultat élevé, ce qui entraînerait probablement un rebond des anticipations de taux et, potentiellement, un regain d’inquiétudes concernant la stagflation », a déclaré Jonas Goltermann, économiste en chef chargé des marchés chez Capital Economics.

Les rendements des bons du Trésor américain ont progressé en Europe, dans le sillage d’une légère vague de ventes sur les marchés obligataires mondiaux. Les rendements des bons du Trésor à 2 ans US2YT=RR ont gagné 1 point de base à 4,253 %, tandis que ceux à 10 ans US10TY=RR ont progressé de 2 points de base à 4,72 %. «Après une semaine dernière où l’on avait l’impression que les partisans d’une politique monétaire accommodante avaient repris le dessus, les dernières nouvelles ont fait basculer la situation vers une orientation plus restrictive, les taux et les cours des matières premières progressant tous deux», a déclaré Jim Reid, stratège à la Deutsche Bank. L'indice européen STOXX 600 .STOXX a évolué sans tendance marquée en début de séance, mais restait proche des plus hauts historiques atteints la semaine dernière, tandis que l'indice MSCI All-World .MIWD00000PUS reculait légèrement de 0,1 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont quant à eux progressé de 0,1 %, tandis que ceux sur le S&P 500 ESc1 sont restés stables. Les indices de référence avaient reculé lundi. Dans la nuit, Nvidia NVDA.O a annoncé s'être associé à six grandes institutions financières, dont BlackRock BLK.N , Apollo

APO.N et Goldman Sachs GS.N , afin de mettre en place un ensemble de mesures de financement d'une valeur de plus de 500 milliards de dollars destinées aux infrastructures d'intelligence artificielle. L’entreprise n’a pas donné beaucoup plus de détails, notamment sur les conditions financières, les engagements d’investissement ou la manière dont ces 500 milliards de dollars prévus s’intégreraient dans les accords de financement existants.

« Une petite partie de moi s’est demandé si c’était ce que l’on ressentait lorsque les prêts hypothécaires à risque sont devenus un produit grand public – cette innovation qui a finalement contribué à déclencher la crise financière mondiale », a ajouté Sycamore. Une nouvelle vague de ventes massives d’obligations de Nvidia a mis en évidence certaines des inquiétudes des investisseurs. Son obligation à 2 % arrivant à échéance en 2031 US67066GAN43=TE affichait un dernier rendement de 4,887 % sur la plateforme Tradegate, en hausse de près de 7 points de base par rapport à lundi. Par ailleurs, Intel INTC.O a levé 20 milliards de dollars grâce à une vente d’actions, la première offre publique de ses titres depuis l’introduction en bourse du fabricant de puces en 1971. Les actions Intel en Europe ont progressé d’environ 1 % INTC.TG . Du côté des devises, le yen JPY= a de nouveau été sous les feux de la rampe, s’affaiblissant une nouvelle fois au-delà de 159 et s’éloignant du plus haut de la semaine dernière, à 155,20, après plusieurs séries d’interventions présumées, dont une action conjointe menée par le Japon et les États-Unis. Un jour férié au Japon a entraîné un volume d’échanges plus faible que d’habitude — ce qui est souvent considéré comme un catalyseur potentiel d’intervention, car des transactions de moindre ampleur peuvent avoir un impact sur les cours bien plus important que dans des conditions normales. Le dollar australien AUD= a reculé de 0,07 % à 0,7049 $après que la Banque de réserve d’Australie (RBA) a maintenu son taux directeur à 4,35 % pour la deuxième réunion consécutive, tout en indiquant qu’elle pourrait procéder à une nouvelle hausse, si nécessaire, afin de maîtriser l’inflation. Par ailleurs, l'or XAU= , qui a progressé de 8 % depuis le début du mois, a reculé de 0,6 % sur la journée, à 4 365 dollars l'once.