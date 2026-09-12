Le boycott canadien des produits américains pousse les commerçants à s'adapter et à explorer de nouvelles sources d'approvisionnement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires de Trump au paragraphe 6)

* La guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada incite les Canadiens à boycotter les produits américains

* Les produits maraîchers en provenance du Maroc, d'Afrique du Sud, d'Espagne, du Brésil et du Honduras remplacent ceux des États-Unis

* Le Canada va consacrer 3 milliards de dollars canadiens aux serres et aux fermes verticales sur une période de dix ans

par Nivedita Balu

La tendance croissante des consommateurs à acheter des produits canadiens et à boycotter les produits américains est en train de transformer les rayons des supermarchés au Canada, obligeant les distributeurs alimentaires à améliorer l'étiquetage indiquant le pays d'origine et à trouver de nouvelles sources d'approvisionnement.

En Ontario, le président de la chaîne de supermarchés indépendante Vince's Market, Giancarlo Trimarchi, s'est tourné vers Facebook pour montrer à ses clients que la plupart des fruits et légumes présents dans ses rayons sont d'origine canadienne, après avoir reçu des e-mails et des commentaires furieux concernant la présence de produits américains dans ses magasins.

Une guerre commerciale acharnée entre les États-Unis et le Canada a rendu les consommateurs plus attentifs à la destination de leur argent.

Les mouvements « Achetez canadien » ont vu le jour l’année dernière après que le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane sur les produits canadiens. Ils se sont intensifiés ces dernières semaines après l’échec des négociations commerciales et la signature par Trump d’un décret visant à rebaptiser le lac Ontario « lac Amérique ».

« C’est beaucoup plus agressif cette fois-ci que l’année dernière », a déclaré M. Trimarchi lors d’une interview.

Samedi, à Dublin, M. Trump a déclaré aux journalistes que le Canada était désireux de conclure un accord commercial avec les États-Unis et qu’un accord pourrait voir le jour « assez rapidement », tout en réitérant ses reproches selon lesquels le Canada aurait traité les agriculteurs américains de manière injuste et devrait lever ses droits de douane.

UN ÉQUILIBRE DÉLICAT

Les quatre magasins de M. Trimarchi, répartis dans la région du Grand Toronto, proposent désormais environ 90 % de produits canadiens. M. Trimarchi s'approvisionne désormais en fraises au Québec plutôt qu'aux États-Unis et a indiqué avoir réduit son budget publicitaire, ces changements ayant pesé sur ses coûts d'exploitation.

« Nous avons toujours été confrontés à un choix entre la qualité et le prix. Désormais, il s’agit de trouver un équilibre entre la qualité, le prix et le pays d’origine », a déclaré M. Trimarchi.

Loblaw Cos L.TO , le plus grand distributeur alimentaire du Canada, a réintroduit en août, après une brève interruption, de grandes affiches arborant une feuille d’érable dans ses rayons de fruits et légumes et de produits frais afin de signaler l’origine canadienne des produits. Loblaw a également réintroduit une étiquette en forme de « T » pour informer les clients des produits concernés par les droits de douane et faciliter l’identification des produits canadiens.

Metro, le troisième plus grand distributeur alimentaire du pays, a déclaré qu’il continuerait à privilégier les produits locaux canadiens dans le contexte actuel.

« Un changement durable s’est opéré dans la mentalité des Canadiens », a déclaré Gary Sands, vice-président senior chargé des politiques publiques et de la défense des intérêts au sein de la Fédération canadienne des épiciers indépendants.

Le Canada est le cinquième importateur mondial de légumes frais en valeur. Les États-Unis restent le principal fournisseur de fruits et légumes frais, représentant plus de la moitié des importations, suivis par le Mexique.

Toutefois, la part des importations canadiennes de légumes en provenance des États-Unis est tombée à 62,6 % en juillet, selon les dernières données gouvernementales, contre 69 % au cours du même mois de 2023, avant l’élection de Trump.

En juillet, plus de la moitié des importations de fruits du Canada provenaient des États-Unis. Les négociations commerciales ont échoué le 21 août, déclenchant une nouvelle vague de droits de douane et de contre-mesures tarifaires.

« UN MOYEN D’AIDER »

John Ambard, 27 ans, ingénieur en informatique résidant dans le centre-ville de Toronto, a déclaré qu’il essayait d’éviter d’acheter des produits américains dans la mesure du possible, préférant soutenir les marques et les entreprises canadiennes. Il a expliqué qu’il vérifiait les étiquettes des produits et effectuait des recherches en ligne sur les entreprises afin d’identifier les produits fabriqués au Canada.

« Honnêtement, je pense que si je peux soutenir les produits et les institutions canadiennes en ces temps difficiles, c’est une façon d’apporter ma petite contribution », a déclaré M. Ambard. « Je suis un peu en colère contre les États-Unis en ce moment, vu la tournure que prennent les événements. Leur attitude n’a tout simplement pas été celle d’un ami. »

Les hivers rigoureux du Canada constituent un défi pour les fruits et légumes frais, et les épiciers comptent généralement sur les serres, les réserves de légumes-racines ou les importations, qui sont souvent plus rentables. Mais le changement de sentiment à l’égard des États-Unis pourrait pousser les épiciers à se tourner vers davantage de fournisseurs locaux, selon les experts, tandis que le Canada investit dans la mise en place d’un système alimentaire plus autonome.

Le gouvernement canadien investit environ 3 milliards de dollars canadiens sur dix ans dans la construction de serres afin d’augmenter la production pendant les rudes mois d’hiver. Il s’efforce également de réduire l’inflation alimentaire — l’une des plus élevées parmi les pays développés du G7 — en augmentant l’offre alimentaire nationale.

« UNE SITUATION PLUS SÛRE »

Gordon Dean, propriétaire de Mike Dean Local Grocer, une chaîne de magasins implantée dans les zones rurales de l’Ontario et du Québec, a déclaré que ses magasins vendaient désormais davantage de produits issus de pays tels que l’Espagne, le Brésil et le Honduras qu’auparavant.

« Personne ne se précipite pour revenir vers la chaîne d’approvisionnement américaine, car une fois que les nouvelles chaînes d’approvisionnement sont en place, elles sont bien plus diversifiées. Nous sommes dans une position plus sûre », a déclaré M. Dean.

Toutefois, M. Dean a souligné que les restrictions et les différences de réglementation entre les provinces ont rendu plus difficile le transport des produits alimentaires à travers le Canada, ce qui oblige de nombreux épiciers à dépendre de fournisseurs situés au sud de la frontière.

« Le nationalisme l'emporte désormais sur les considérations économiques, mais cette tendance pourrait s'inverser si les relations s'amélioraient », a déclaré Mike von Massow, professeur d'économie de l'alimentation, de l'agriculture et des ressources à l'université de Guelph.

Il a ajouté que les relations entre le Canada et les États-Unis ne reviendraient peut-être jamais tout à fait à ce qu’elles étaient, mais qu’un futur apaisement des tensions, en particulier sous une nouvelle administration américaine, pourrait entraîner un retour aux produits américains, car ceux-ci sont souvent moins chers que les autres alternatives.