((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un article de blog)

* Le STOXX 600 progresse de 1,1 %, le secteur technologique en tête avec une hausse de 2,2 %

* Les contrats à terme de Wall Street sont en hausse

* Les fonds ont réduit leurs positions baissières sur le yen japonais la semaine dernière

* La BofA analyse les dépenses d'investissement dans l'IA

21 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse , ou.

LE BOOM DES INVESTISSEMENTS, HORS IA

Personne ne sera surpris d'apprendre que l'intelligence artificielle est le moteur d'une grande partie du boom mondial actuel des investissements – ce qui est intéressant, c'est de savoir dans quelle mesure.

BofA Global Research a analysé les chiffres et constaté que, si l’on exclut les dépenses des hyperscalers américains et d’une poignée d’entreprises de semi-conducteurs, la croissance mondiale des dépenses d’investissement ressemblerait davantage à un cycle d’investissement classique.

En excluant les acteurs de l’IA, BofA prévoit une croissance mondiale des dépenses d’investissement de 6 % en 2026 et 2027, ralentissant à seulement 1 % en 2028. En les incluant, ces chiffres grimpent respectivement à 29 %, 22 % et 6 %.

"La croissance non liée à l’IA reste, au mieux, conforme aux tendances historiques", écrivent les analystes de la banque.

La répartition régionale confirme cette tendance.

Les Amériques devraient afficher une croissance des dépenses d’investissement de 44 % en 2026, tandis que l’Asie-Pacifique devrait connaître une hausse de 13 %. Dans la région EMEA, où l’exposition aux investissements dans les centres de données est moindre et où l’industrie des semi-conducteurs est plus modeste, la croissance ne devrait atteindre que 6 %.

(Danilo Masoni)

*****

PLUS TÔT SUR LIVE MARKETS:

LE GÉANT DE LA BEAUTÉ FACE À LA MENACE CROISSANTE DE L'IA ET DE SES PETITS CONCURRENTS CLIQUEZ ICI

LES FONDS S'INTÉRESSENT AU YEN JAPONAIS CLIQUEZ ICI

LES OPTIMISTES DU SECTEUR BANCAIRE NE SE PRÉCIPITENT PAS POUR ACHETER DAVANTAGE CLIQUEZ ICI

AU REVOIR, VOLKSWAGEN CLIQUEZ ICI

LE STOXX EN HAUSSE CLIQUEZ ICI

AVANT L'OUVERTURE: LES PERSPECTIVES SONT FAVORABLES CLIQUEZ ICI

LA PRODUCTION DE PÉTROLE AUGMENTE, SELON LES SOURCES CLIQUEZ ICI