LE BONUS DU DG DE RYANAIR APPROUVÉ, UN TIERS DES ACTIONNAIRES OPPOSÉ par Graham Fahy et Laurence Frost DUBLIN (Reuters) - L'assemblée générale de Ryanair a accepté jeudi de verser un bonus de 458.000 euros à son directeur général Michael O'Leary, même si un tiers des actionnaires s'est opposé à cette mesure, la jugeant injustifiée au moment où le transport aérien traverse une crise sans précédent. La résolution prévoyant le versement de ce bonus a été approuvée à 65,8%, a annoncé la compagnie à bas coûts. Le cabinet de conseil en vote Institutional Shareholder Services (ISS) a déclaré que ce bonus "soulevait des questions" et qu'il était difficile à justifier dans le contexte de la crise provoquée par la pandémie de coronavirus. Selon le rapport annuel de l'entreprise, le salaire de base et le montant maximum du bonus de Michael O'Leary ont été réduits de moitié pour l'exercice à fin mars 2020. (Avec la contribution de Conor Humphries, version française Olivier Cherfan, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées RYANAIR HLDGS LSE -1.89%