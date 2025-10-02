 Aller au contenu principal
Le Boeing 777X sera retardé jusqu'en 2027, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 22:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le jet 777X de Boeing BA.N devrait commencer à voler commercialement au début de 2027 au lieu de l'année prochaine, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.

Valeurs associées

BOEING CO
217,390 USD NYSE +1,04%
