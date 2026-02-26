 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le bloc de Jack Dorsey bondit sur le plan de suppression de 4 000 emplois sur le pari de l'IA
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 23:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions de la société de paiement Block XYZ.N ont bondi de ~26% à 68,58 $ après la cloche

** La société déclare qu'elle supprimera plus de 4 000 emplois, soit près de la moitié de sa main-d'œuvre, car les progrès de l'IA remodèlent la façon dont elle construit et gère ses activités

** Les outils d'intelligence ont changé ce que signifie construire et gérer une entreprise" - Jack Dorsey, directeur général de Block

** XYZ s'attend à engager environ 450 à 500 millions de dollars de frais de restructuration au 1er trimestre

** La société annonce un bénéfice ajusté de 65 cents par action au 4ème trimestre, contre 47 cents un an plus tôt

** L'action a baissé de 16 % depuis le début de l'année, à la clôture précédente

Valeurs associées

BLOCK RG-A
54,600 USD NYSE +5,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank