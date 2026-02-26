Le bloc de Jack Dorsey bondit sur le plan de suppression de 4 000 emplois sur le pari de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions de la société de paiement Block XYZ.N ont bondi de ~26% à 68,58 $ après la cloche

** La société déclare qu'elle supprimera plus de 4 000 emplois, soit près de la moitié de sa main-d'œuvre, car les progrès de l'IA remodèlent la façon dont elle construit et gère ses activités

** Les outils d'intelligence ont changé ce que signifie construire et gérer une entreprise" - Jack Dorsey, directeur général de Block

** XYZ s'attend à engager environ 450 à 500 millions de dollars de frais de restructuration au 1er trimestre

** La société annonce un bénéfice ajusté de 65 cents par action au 4ème trimestre, contre 47 cents un an plus tôt

** L'action a baissé de 16 % depuis le début de l'année, à la clôture précédente