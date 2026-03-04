Le bloc Cepu, en Indonésie, gagne 7 500 BPD de pétrole supplémentaires grâce à un programme de fermeture de l'eau

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Bernadette Christina

L'autorité indonésienne de régulation du pétrole et du gaz en amont, SKK Migas, a déclaré mercredi que l'activité des services de puits dans le bloc Cepu exploité par ExxonMobil a augmenté la production de pétrole brut de 7 500 barils par jour.

* Un programme de fermeture de l'eau sur le puits Banyu Urip A07 a augmenté la production de pétrole du puits à 12 300 BPD contre 4 800 BPD auparavant, a déclaré SKK Migas.

* Le programme vise à arrêter l'écoulement d'eau indésirable de la zone inférieure du puits et à produire une plus grande proportion de pétrole, a déclaré SKK Migas.

* "Le champ de Banyu Urip est connu depuis longtemps comme l'épine dorsale de la production nationale de pétrole. Par conséquent, chaque baril supplémentaire produit à partir de ce champ a un impact stratégique sur le maintien de la stabilité de l'approvisionnement et le renforcement de la sécurité énergétique nationale", a déclaré SKK Migas dans un communiqué.

* Le bloc de Cepu, l'un des plus grands blocs de production de pétrole en Indonésie, représente environ un quart de la production pétrolière du pays l'année dernière.

* L'Indonésie s'est fixé pour objectif d'augmenter la production de pétrole en 2026 à 610 000 bpj, contre 605 000 bpj l'année dernière.