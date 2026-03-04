Italie: le quotidien national La Stampa en passe d'être cédé au groupe SAE

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Gedi, maison mère du quotidien italien La Stampa, a signé un contrat préliminaire de cession du titre au groupe de médias SAE, laquelle devrait être finalisée d'ici le premier semestre 2026, ont annoncé mercredi les deux éditeurs de presse dans un communiqué commun.

"La cession comprend également les titres associés, les activités numériques, le centre d’impression, le réseau de vente d'espaces publicitaires locaux, ainsi que le personnel et les activités de soutien éditorial", précise le communiqué.

"Ce projet vise à assurer la continuité du positionnement historique du journal, en préservant son indépendance éditoriale et son ancrage local. La transaction devrait être finalisée d'ici le premier semestre 2026", ajoute-t-il, sans préciser le montant de celle-ci.

Gedi est l'un des principaux éditeurs d'Italie, possédant les deux quotidiens nationaux La Repubblica (gauche) et La Stampa (centre-gauche), mais aussi le site HuffPost Italia ou Radio Deejay.

Le milliardaire John Elkann, héritier de la famille Agnelli et propriétaire de Gedi via sa holding Exor, avait indiqué mi-décembre être en "discussions avancées" pour vendre Gedi, et le titre La Repubblica, à Antenna, groupe de presse fondé par l'armateur grec Minos Kyriakou, décédé en 2017.

Parmi les titres de Gedi, le quotidien turinois La Stampa n'intéressait cependant pas le repreneur grec.

Cette annonce de cession avait entraîné une grève tant chez les journalistes de La Repubblica que de La Stampa.

Le groupe SAE, repreneur de La Stampa, se présente comme une entreprise opérant "dans les secteurs de l’information et des services de communication au niveau national". Il possède plusieurs quotidiens régionaux italiens.