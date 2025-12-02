Le Bitcoin repasse au-dessus des 90 000 dollars grâce à Vanguard

(AOF) - Sous pression ces dernières semaines, le bitcoin , qui est tombé à 83 818 dollars lundi et 80 561 dollars le 21 novembre, gagne 7,82%, à 90 890 dollars. Ce rebond intervient grâce au gestionnaire d'actifs Vanguard, qui selon Bloomberg, va autoriser sur sa plateforme la négociation d'ETF Bitcoin et de fonds investis principalement dans des cryptomonnaies, dont le Bitcoin, ethereum , XRP et Solana. La société américaine, qui compte plus de 50 millions de clients, s'y opposait jusqu'à présent.

Malgré la baisse de la plus célèbre des cryptomonnaies, les ETF Bitcoin ont enregistré hier une collecte de 231 millions de dollars aux Etats-Unis sur une semaine glissante, selon des données citées par le spécialiste ETF de Bloomberg, Eric Balchunas.