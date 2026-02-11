Le bitcoin a perdu 50 % de sa valeur en 4 mois, est-ce le bon moment pour investir ?

La volatilité de la cryptomonnaie pousse de nombreux investisseurs à s’interroger sur la suite. (MichaelWuensch / Pixabay)

Le bitcoin a perdu 50 % de sa valeur depuis le 10 octobre 2025. Après avoir atteint la plus forte valorisation de son histoire le 5 octobre à plus de 120 000 dollars, il est maintenant de retour à son niveau de l’été 2024, étant repassé sous les 70 000 dollars. La volatilité de la cryptomonnaie pousse de nombreux investisseurs à s’interroger sur la suite. Alexandre Baradez, responsable de l’analyse marché chez IG France, a donné à Challenges quelques éléments de réponse.

Deux chutes consécutives

Tout d’abord, le spécialiste a refusé l’appellation de krach, rappelant que la chute a eu lieu « en plusieurs vagues » . Une première d’abord le 10 octobre avec l’annonce de la mise en place par Donald Trump au 1er novembre 2025 de droits de douane supplémentaires de 100 % sur les marchandises chinoises et d’une restriction des exportations de logiciels critiques vers la Chine. L’annonce a été suivie de diverses ventes volontaires ou subies qui ont nourri la première chute.

Puis, après une stabilisation entre fin novembre et fin janvier, il y a eu une seconde baisse brutale, certainement liée à la nomination par Donald Trump de l’un de ses proches, Kevin Warsh, au poste de président de la Fed. De quoi laisser présager « des risques de liquidités dans le système financier » , selon l’expert, ce qui a donné lieu à davantage de volatilité sur de nombreux cours.

Vendre ou investir à moyen terme ?

La chute actuelle du bitcoin semble, en apparence, rappeler les crises de 2017 ou de 2022 avec la faillite de Terra Luna et FTX, note BFM Business . Elles avaient duré à l’époque plusieurs mois, durant lesquels les investisseurs, craintifs, s’étaient éloignés de la cryptomonnaie. Concernant la situation actuelle, l’indice dit « Crypto Fear & Greed Index », qui mesure la peur des investisseurs sur le marché crypto, est passé à 12, jeudi 5 février, indiquant une « peur extrême » . Il est encore à 11 ce mercredi 11 février.

Les observateurs se demandent donc à présent si cette volatilité est le signe d’une entrée du bitcoin dans un nouveau cycle baissier. Le contexte actuel est toutefois différent de celui de 2022, puisque le bitcoin est présent dans des portefeuilles variés allant des petits épargnants aux gros investisseurs institutionnels. Pour Alexandre Baradez en tout cas, cette chute est aussi l’occasion pour de nouveaux épargnants de se lancer plus facilement sur le marché, dans l’optique d’un investissement à moyen terme.