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Le bilan officiel de l'attaque sur l'aéroport de Ryad dimanche établi à un mort et 11 blessés
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 09:24

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(Actualisé avec annulation prévue de 60% des vols à l'aéroport de Ryad)

L'attaque lancée dimanche contre l'aéroport international de Ryad survenue dimanche a fait un mort et onze blessés, ont annoncé les autorités saoudiennes, frappe survenue au lendemain d'un assaut contre ce même aéroport, revendiqué par les Houthis, qui a fait 13 morts et plus de 300 blessés.

Selon la coalition dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen, un "projectile non identifié" a frappé dimanche le terminal 4 de l'aéroport international du roi Khaled, provoquant un incendie.

La coalition a également déclaré que les défenses aériennes saoudiennes avaient intercepté un missile de croisière à proximité de l'aéroport.

Elle a ajouté par la suite qu'un drone avait été intercepté et détruit dans la province orientale du pays et qu'un missile balistique tiré en direction de Khamis Mushait avait été intercepté.

Des alertes d'urgence ont été lancées à Abha, dans le sud de l'Arabie saoudite, aux premières heures de ce lundi, mais le danger est désormais écarté, a déclaré la Défense civile saoudienne.

Environ 60% des vols réguliers prévus à l'aéroport de Ryad devraient être annulés ce lundi, selon les données du cabinet d'analyse aéronautique Cirium, qui précise que la quasi-totalité des vols avait été annulée dimanche.

(Jana Choukeir et Maha El Dahan à Dubaï, Timour Azhari à Ryad, Menna Alaa El-Din et Yasmine Ghania au Caire, avec James Mackenize and Sarah El Safty ; version française Benoit Van Overstraeten)

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