La Bourse de Paris profite de sa faible exposition à l'IA

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,78 % jeudi, soutenue par des valeurs des secteurs du luxe et de la grande consommation notamment, à l'issue d'une séance surtout marquée par un net repli des valeurs technologiques à travers le monde.

L'indice vedette CAC 40 a gagné 61,59 points pour s'établir à 7.934,70 points. Sur la semaine, il progresse de 1,68 %.

La place parisienne a profité de sa faible exposition aux entreprises liées à l'intelligence artificielle (IA), qui ont subi des ventes massives en Asie, puis aux Etats-Unis.

Cette baisse est à attribuer à la détérioration du "sentiment des marchés sur le secteur technologique après les propos du patron de Broadcom en début de semaine", commente Vincent Juvyns, stratégiste en chef d'ING Belgique.

Hock Tan, PDG du géant américain des puces, a estimé lors d'un événement à Singapour que nombre d'investisseurs dans l'intelligence artificielle ne savaient pas dans quoi ils investissaient, comparant leur comportement à celui de joueurs de casino.

"Lorsque de tels propos viennent du PDG d'une des principales entreprises du secteur, forcément, cela inquiète les investisseurs", ajoute Vincent Juvyns.

Parmi les valeurs technologiques de la cote parisienne, le fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics a perdu 3,76 % à 41,41 euros, signant la plus forte baisse du CAC 40.

Les fournisseurs d'équipements électriques pour les centres de données, indispensables au développement de l'IA, ont aussi reculé : Schneider Electric a cédé 2,42 % à 258,00 euros et Legrand 1,22 % à 133,70 euros.

"Il faut aussi se rappeler que le secteur a excessivement bien performé depuis le début de l'année, c'est aussi une excuse pour prendre des bénéfices", estime Vincent Juvyns, stratégiste en chef d'ING Belgique.

Les investisseurs se sont reportés sur le luxe : Hermès a gagné 3,32 % à 1.338,50 euros, L'Oréal 3,21 % à 406,85 euros et LVMH 2,25 % à 398,30 euros.

Les valeurs de la grande consommation et des télécoms, réputées moins sensibles aux aléas de la conjoncture, ont également été recherchées : Carrefour a pris 3 % à 16,65 euros et Orange 3,03 % à 14,44 euros. Le groupe de communication Publicis a signé la plus forte hausse de l'indice (+3,70 % à 103,75 euros).

Sur le marché obligataire, le taux d'emprunt de la France à dix ans a nettement reculé, à 4,74 % contre 4,88 % la veille, les investisseurs se reportant sur les obligations d'Etat, jugées plus sûres que les actions.

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