 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Bourse de Paris profite de sa faible exposition à l'IA
information fournie par AFP 15/10/2026 à 22:27

Ajouter Boursorama à vos sources

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,78 % jeudi, soutenue par des valeurs des secteurs du luxe et de la grande consommation notamment, à l'issue d'une séance surtout marquée par un net repli des valeurs technologiques à travers le monde.

L'indice vedette CAC 40 a gagné 61,59 points pour s'établir à 7.934,70 points. Sur la semaine, il progresse de 1,68 %.

La place parisienne a profité de sa faible exposition aux entreprises liées à l'intelligence artificielle (IA), qui ont subi des ventes massives en Asie, puis aux Etats-Unis.

Cette baisse est à attribuer à la détérioration du "sentiment des marchés sur le secteur technologique après les propos du patron de Broadcom en début de semaine", commente Vincent Juvyns, stratégiste en chef d'ING Belgique.

Hock Tan, PDG du géant américain des puces, a estimé lors d'un événement à Singapour que nombre d'investisseurs dans l'intelligence artificielle ne savaient pas dans quoi ils investissaient, comparant leur comportement à celui de joueurs de casino.

"Lorsque de tels propos viennent du PDG d'une des principales entreprises du secteur, forcément, cela inquiète les investisseurs", ajoute Vincent Juvyns.

Parmi les valeurs technologiques de la cote parisienne, le fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics a perdu 3,76 % à 41,41 euros, signant la plus forte baisse du CAC 40.

Les fournisseurs d'équipements électriques pour les centres de données, indispensables au développement de l'IA, ont aussi reculé : Schneider Electric a cédé 2,42 % à 258,00 euros et Legrand 1,22 % à 133,70 euros.

"Il faut aussi se rappeler que le secteur a excessivement bien performé depuis le début de l'année, c'est aussi une excuse pour prendre des bénéfices", estime Vincent Juvyns, stratégiste en chef d'ING Belgique.

Les investisseurs se sont reportés sur le luxe : Hermès a gagné 3,32 % à 1.338,50 euros, L'Oréal 3,21 % à 406,85 euros et LVMH 2,25 % à 398,30 euros.

Les valeurs de la grande consommation et des télécoms, réputées moins sensibles aux aléas de la conjoncture, ont également été recherchées : Carrefour a pris 3 % à 16,65 euros et Orange 3,03 % à 14,44 euros. Le groupe de communication Publicis a signé la plus forte hausse de l'indice (+3,70 % à 103,75 euros).

Sur le marché obligataire, le taux d'emprunt de la France à dix ans a nettement reculé, à 4,74 % contre 4,88 % la veille, les investisseurs se reportant sur les obligations d'Etat, jugées plus sûres que les actions.

Euronext CAC40

Valeurs associées

CARREFOUR
16,650 EUR Euronext Paris +3,00%
HERMES INTL
1 338,500 EUR Euronext Paris +3,32%
L'OREAL
406,850 EUR Euronext Paris +3,21%
LEGRAND
133,700 EUR Euronext Paris -1,22%
LVMH
398,300 EUR Euronext Paris +2,25%
ORANGE
14,440 EUR Euronext Paris +3,03%
PUBLICIS GROUPE
103,750 EUR Euronext Paris +3,70%
SCHNEIDER ELECTRIC
258,000 EUR Euronext Paris -2,42%
STMICROELECTRONICS
41,400 EUR MIL -3,82%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,69 -0,40%
CAC 40
7 934,7 +0,78%
TOTALENERGIES
80,21 +0,05%
Or
4 170,87 +1,59%
SOITEC
129,85 -7,71%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank