Le bénéfice trimestriel du groupe Carlyle augmente grâce aux opérations de capital-investissement

(Ajout d'une citation du directeur général au paragraphe 3) par Isla Binnie et Pritam Biswas

Le gestionnaire d'actifs Carlyle Group

CG.O a affiché une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre vendredi, aidé par les revenus des transactions de sa branche de capital-investissement et des gains solides dans ses activités de crédit et secondaires.

Les bénéfices distribuables, c'est-à-dire les bénéfices qui peuvent être reversés aux actionnaires, ont augmenté de 13,7 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 436 millions de dollars, soit 1,01 dollar par action.

"2025 a été une année record pour Carlyle, et nous avons largement dépassé les objectifs que nous nous étions fixés au début de l'année", a déclaré le directeur général Harvey Schwartz dans un communiqué.

L'encaissement des actifs de son unité de capital-investissement et de son activité de crédit mondial a fait grimper les revenus nets de performance réalisés par la société à 123 millions de dollars au cours du trimestre. Carlyle a également souligné l'activité de sortie de son fonds de rachat américain, de deux fonds technologiques européens et d'un fonds de crédit opportuniste.

Les fusions et acquisitions ont rebondi à la fin de l'année dernière après un long ralentissement, car la baisse des taux d'intérêt a rendu le financement des transactions moins coûteux et les inquiétudes concernant les effets des politiques introduites par le président américain Donald Trump ont commencé à s'atténuer.

Les revenus liés aux commissions ont augmenté de 1 % pour atteindre 290 millions de dollars.

Carlyle a vendu sa participation dans la startup américaine de puces électroniques Ampere et dans le réseau de fonds britannique Calastone en 2025. En décembre, Carlyle a introduit en bourse la société de fournitures médicales Medline MDLN.O .

La société a levé 53,7 milliards de dollars de capitaux frais au cours de l'exercice 2025, portant le total de ses actifs sous gestion à 477 milliards de dollars, soit 8 % de plus qu'il y a un an.

Les flux entrants se sont principalement concentrés sur son activité secondaire, Carlyle AlpInvest, qui opère sur un marché en pleine expansion pour les participations privées de seconde main, et sur ses fonds de crédit.

Les actions de Carlyle ont perdu environ 6 % jusqu'à présent en 2026 dans le contexte d'un effondrement mondial, mais sont toujours en hausse de plus de 5 % au cours de l'année écoulée.