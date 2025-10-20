Le bénéfice trimestriel de Zions Bancorp augmente grâce aux revenus d'intérêts et compense les pertes sur prêts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 1, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6) par Pritam Biswas

Zions Bancorp ZION.O a annoncé une hausse de son bénéfice au troisième trimestre lundi, aidé par des revenus d'intérêts plus élevés, malgré une perte importante sur deux prêts, ce qui a fait grimper les actions de la banque de 2,9 % dans les échanges après le marché.

Zions a révélé la semaine dernière qu'elle subirait une perte de 50 millions de dollars au troisième trimestre sur deux prêts commerciaux et industriels de sa division californienne.

La déclaration de la banque, combinée à des informations distinctes de Western Alliance WAL.N et de Jefferies JEF.N concernant respectivement un procès pour fraude impliquant Cantor Group V et l'exposition au fabricant de pièces automobiles en faillite First Brands, a entraîné une baisse des actions des banques jeudi, alors que les inquiétudes des investisseurs concernant les prêts s'intensifiaient.

"En excluant cette perte, les charges nettes restantes ont été très bénignes à 6 millions de dollars, soit 4 points de base des prêts moyens sur une base annualisée", a déclaré le directeur général Harris Simmons dans un communiqué.

Les actions des banques américaines ont rebondi vendredi, rattrapant une partie des pertes importantes subies la veille et atténuant la nervosité qui règne dans le secteur.

"Les résultats du troisième trimestre de plusieurs banques régionales américaines n'ont pas révélé de pertes de crédit excessives ou inattendues, et les équipes de direction présentent des perspectives rassurantes pour le quatrième trimestre. Ces tendances confortent l'idée que les tensions subies par une poignée d'entreprises sont plus ponctuelles qu'une tendance émergente", a déclaré Terry McEvoy, analyste chez Stephens.

La croissance généralisée des prêts a aidé les banques à accroître leurs revenus d'intérêts.

Le revenu net d'intérêt - la différence entre ce que les banques gagnent sur les prêts et ce qu'elles paient sur les dépôts - a augmenté pour atteindre 672 millions de dollars, contre 620 millions de dollars au cours du même trimestre de l'année précédente.

Le bénéfice net applicable aux actionnaires de la banque s'est élevé à 221 millions de dollars, soit 1,48 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 204 millions de dollars, soit 1,37 dollar par action, un an plus tôt.