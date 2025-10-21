Atos : Oddo BHF abaisse légèrement sa cible après le CA
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 09:55
'En termes de CA, il s'agit d'une performance décevante qui risque d'éroder la crédibilité des déclarations de la société concernant la génération de croissance en 2026', estime l'analyste, qui pointe aussi un 'book-to-bill toujours faible'.
S'il reconnait que 'la bonne exécution du plan de réduction des coûts est clairement le point positif de cette publication', Oddo BHF la considère 'comme négative, en particulier du point de vue du sentiment du marché'.
Suite à cette publication, le bureau d'études relève sa MOA 2025 à 4,3% (contre 4%) mais abaisse sa prévision de croissance organique 2025 à -14,3% contre -11,1% et 2026 à -5% contre -2%, menant à une baisse de 11% des BPA 2026.
Valeurs associées
|51,6000 EUR
|Euronext Paris
|-9,15%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 21/10/2025 à 09:55:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Le dispositif alerte enlèvement a été déclenché mardi pour retrouver un garçon diabétique de 13 ans enlevé lundi soir dans un foyer de Haute-Vienne, et son père a été placé en garde à vue, selon une source proche du dossier. "Rayan, 13 ans, de type nord-africain, ... Lire la suite
-
La nouvelle mesure du "R-PASS", imposée à la fois aux entreprises locales et étrangères en raison, entrera en vigueur en 2027. Les contours de la taxe poids-lourds bientôt appliquée en Alsace se précisent. Les camions empruntant les grands axes routiers alsaciens ... Lire la suite
-
Repsol annonce la signature d'un accord inédit de 8 ans avec Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) pour la fourniture de carburants marins renouvelables au port de Barcelone. À partir de la saison 2026, le groupe livrera des biocarburants, puis du méthanol renouvelable ... Lire la suite
-
(AOF) - OVHcloud flanche de 15,42% à 9,465 euros après avoir dévoilé des prévisions de croissance plus faibles qu'attendu pour l'exercice 2025-2026. Le spécialiste européen du cloud anticipe un ralentissement de la croissance de ses revenus organiques, qui devrait ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer