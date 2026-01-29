 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le bénéfice trimestriel de Visa augmente grâce à l'augmentation des volumes de paiement
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 22:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Visa V.N a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, les détenteurs de cartes ayant effectué davantage de transactions pendant les fêtes de fin d'année, grâce à la bonne tenue des dépenses de consommation aux Etats-Unis.

La société a déclaré un bénéfice net de 5,9 milliards de dollars, soit 3,03 dollars par action, pour les trois mois se terminant le 31 décembre. Ce chiffre est à comparer aux 5,1 milliards de dollars, soit 2,58 dollars par action, enregistrés l'année précédente.

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
306,090 USD NYSE +1,78%
VISA RG-A
331,220 USD NYSE +1,32%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank