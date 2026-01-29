Le bénéfice trimestriel de Visa augmente grâce à l'augmentation des volumes de paiement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Visa V.N a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, les détenteurs de cartes ayant effectué davantage de transactions pendant les fêtes de fin d'année, grâce à la bonne tenue des dépenses de consommation aux Etats-Unis.

La société a déclaré un bénéfice net de 5,9 milliards de dollars, soit 3,03 dollars par action, pour les trois mois se terminant le 31 décembre. Ce chiffre est à comparer aux 5,1 milliards de dollars, soit 2,58 dollars par action, enregistrés l'année précédente.