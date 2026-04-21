Le bénéfice trimestriel de Synchrony Financial augmente grâce à la bonne tenue des dépenses de consommation

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Synchrony Financial SYF.N a annoncé une hausse de son bénéfice au premier trimestre mardi, l'établissement ayant été aidé par la bonne tenue des dépenses de consommation au début de l'année.

Les dépenses de consommation sont restées fortes au cours des deux premiers mois de l'année, soutenues par les ménages à revenus élevés. Un rapport du département du commerce avait souligné la solidité de l'économie avant la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

Mais la guerre a fait grimper les prix de l'essence en mars et a ravivé les craintes d'inflation.

Un environnement de dépenses solides aide les entreprises telles que Synchrony Financial, qui tire ses revenus des cartes de crédit co-marquées et d'autres produits qu'elle émet et dont elle assure le service.

Les revenus nets d'intérêts - la différence entre ce qu'un prêteur gagne sur les prêts et ce qu'il paie sur les dépôts - ont augmenté de 4 % pour atteindre 4,6 milliards de dollars au premier trimestre pour le prêteur à la consommation.

Aux États-Unis, les taux d'intérêt des cartes de crédit sont nettement plus élevés que ceux des prêts hypothécaires ou des prêts automobiles, ce qui permet aux émetteurs de cartes de crédit de percevoir des intérêts élevés.

La proposition du président américain Donald Trump, en janvier, de plafonner à 10 % sur un an les taux d'intérêt des cartes de crédit avait suscité de vives critiques de la part du secteur bancaire, notamment de la part du directeur général de Synchrony Financial, Brian Doubles.

Les provisions pour pertes de crédit de Synchrony ont diminué de 156 millions de dollars pour atteindre 1,3 milliard de dollars au premier trimestre, grâce à la baisse des charges nettes.

Les provisions sont des fonds mis de côté par les prêteurs pour couvrir les pertes potentielles sur les prêts, servant de tampon essentiel contre les défauts de paiement et d'indicateur de la façon dont ils envisagent le risque de crédit futur.

Le bénéfice net de Synchrony a augmenté pour atteindre 805 millions de dollars, soit 2,27 dollars par action, au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 757 millions de dollars, soit 1,89 dollar par action, un an plus tôt.

Les actions de la société, qui a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre 6,5 milliards de dollars, étaient en légère hausse avant l'ouverture des marchés.