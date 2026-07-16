Le bénéfice trimestriel de State Street bondit de 56 % grâce à de solides revenus de commissions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque dépositaire State Street STT.N a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice, portée par une forte augmentation des commissions perçues au titre de la gestion des actifs de ses clients.

Les actions de la banque, qui ont progressé de près de 45 % en 2026 ont surperformé l'ensemble des marchés, ont gagné 1,8 % lors des échanges avant l'ouverture.

Voici plus de détails tirés du rapport financier:

* Les actifs sous garde et sous gestion de la banque ont bondi de 18 % pour atteindre 57 860 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin, par rapport à l’année précédente, grâce à la hausse des cours, aux flux de capitaux et aux nouvelles affaires nettes.

* State Street a déclaré un encours sous gestion de 6,28 billions de dollars, soit une croissance de 23 % par rapport à la même période de l’année précédente .

* Le total de ses revenus de commissions a augmenté de 17 % pour atteindre 3,19 milliards de dollars au cours du trimestre.

* Le chiffre d’affaires des services de négoce de devises de la banque a bondi de près de 26 % pour atteindre 494 millions de dollars au cours du trimestre, soutenu par une hausse des volumes traités par les clients, principalement dans la région Asie-Pacifique.

* Son bénéfice trimestriel s’est élevé à 1,08 milliard de dollars, soit 3,65 dollars par action, contre 693 millions de dollars, soit 2,17 dollars par action, un an plus tôt.