Le bénéfice trimestriel de Prudential Financial progresse grâce aux résultats de PGIM et des divisions d'assurance-vie individuelle

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Prudential Financial PRU.N a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, portée par les performances de ses segments de gestion d'actifs à l'international et d'assurance-vie individuelle.

Les assureurs vie américains bénéficient de modèles économiques diversifiés, qui contribuent à amortir l’impact de la volatilité des marchés ou de la faiblesse d’un segment d’activité particulier.

* Prudential a affiché un encours de gestion trimestriel de 1.640 milliards de dollars, contre 1.580 milliards il y a un an.

* “PGIM a encore une fois enregistré un trimestre marqué par de solides performances d’investissement et a poursuivi l’intégration de sa plateforme. Nos activités aux États-Unis ont continué à tirer parti des investissements réalisés dans la distribution et la diversification des produits,” a déclaré le directeur général Andy Sullivan dans un communiqué.

* PGIM, la branche mondiale de gestion d’actifs de Prudential, a enregistré un résultat d’exploitation ajusté trimestriel de 294 millions de dollars, contre 229 millions il y a un an.

* Au sein de sa division d’assurance-vie individuelle — intégrée à son segment d’activités aux États-Unis —, le résultat d’exploitation ajusté a atteint 176 millions de dollars au deuxième trimestre, soit plus du double des 82 millions de dollars enregistrés il y a un an.

* Le résultat d'exploitation ajusté après impôts de la société s'est établi à 4,08 dollars par action ordinaire au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 3,58 dollars par action un an plus tôt.