Le bénéfice trimestriel de Nutrien progresse grâce à de solides ventes d'azote et de phosphate

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte aux paragraphes 2 à 4)

Nutrien NTR.TO a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, le premier producteur mondial de potasse ayant bénéficié d'une augmentation des ventes dans ses segments azote et phosphate.

Les prix des engrais ont augmenté au cours du trimestre, sous l'effet d'une flambée des coûts de l'azote due au resserrement de l'offre mondiale lié au conflit au Moyen-Orient, tandis que les prix du phosphate ont globalement augmenté et que ceux de la potasse sont restés relativement stables, soutenant ainsi les marges de producteurs tels que Nutrien.

Le chiffre d'affaires net du segment azote de Nutrien au premier trimestre s'est établi à 1,01 milliard de dollars, contre 885 millions de dollars un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires net du segment des phosphates a augmenté de 35% pour atteindre 485 millions de dollars.

La société basée à Saskatoon, au Canada, a déclaré un bénéfice net de 139 millions de dollars, soit 27 cents par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 19 millions de dollars, soit 2 cents par action, un an plus tôt.