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Le bénéfice trimestriel de NiSource recule en raison d'un lock-out et de la hausse des coûts d'exploitation
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 13:39
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

NiSource NI.N a annoncé mercredi une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre , en raison d'un lock-out au sein de sa filiale NIPSCO, d'une intense activité orageuse et d'une hausse des frais d'exploitation et de restructuration. Ces résultats soulignent à quel point la haussedes frais d'exploitation et les conditions météorologiques défavorables réduisent de plus en plus à néant les gains financiers que les services publics tirent d'une demande stable de la part de leurs clients.

* L'action de la société a reculé de 1,9% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* NiSource a indiqué avoir engagé 21,4 millions de dollars de coûts liés à la continuité des activités au cours du trimestre, en raison d’un lock-out d'avril 2026 chez NIPSCO, une filiale majeure de la société.

* Ces coûts comprenaient des dépenses liées aux sous-traitants externes, à la sécurité et au soutien administratif — nettes des économies de main-d’œuvre réalisées en interne — qui n’auraient pas été engagées en l’absence de ce lock-out.

* Les frais d’exploitation au deuxième trimestre ont augmenté de 9,2% par rapport à l’année précédente, pour atteindre 1,1 milliard de dollars.

* NiSource a indiqué qu’elle continuait à subir une hausse des coûts des matières premières due aux droits de douane et que la forte demande, conjuguée à d’éventuels retards dans les projets, pourrait nuire à ses résultats financiers.

* Le résultat net de la société, dont le siège se trouve à Merrillville, dans l’Indiana, a chuté à 45,5 millions de dollars, soit 9 centimes par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 102,2 millions de dollars, soit 22 centimes par action, un an plus tôt.

* NiSource dessert 3,3 millions de clients en gaz naturel dans six États via sa division Columbia Gas et 500 000 clients en électricité dans l’Indiana via sa filiale NIPSCO.

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