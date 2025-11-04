Le bénéfice trimestriel de Martin Marietta augmente grâce à une demande soutenue en matière d'infrastructures

Martin Marietta Materials MLM.N a publié mardi un bénéfice en hausse pour le troisième trimestre, aidé par la demande d'infrastructures et des prix plus élevés.

Une poussée de l'IA pour plus d'infrastructures de centres de données a contribué à stimuler l'activité de construction au cours des dernières années.

Les entreprises de construction ont également bénéficié de la loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi de l'ancien président américain Joe Biden, qui prévoit des investissements de 1 000 milliards de dollars.

La société a également revu à la hausse ses prévisions annuelles d'Ebitda ajusté, passant de 2,30 milliards de dollars à 2,32 milliards de dollars. Ward Nye, directeur général de l'entreprise, a expliqué ces perspectives optimistes par "les solides performances réalisées depuis le début de l'année et les tendances actuelles en matière de livraisons d'agrégats".

"Pour l'avenir, Martin Marietta voit le verre à moitié plein avec des tendances de la demande décrites comme 'largement constructives' avec des infrastructures solides et une construction non résidentielle qui s'améliore", a déclaré Anthony Codling, analyste chez RBC Capital Markets.

Au cours du trimestre, les livraisons de granulats du fournisseur américain de matériaux de construction ont augmenté de 8 % par rapport à l'année précédente.

Cependant, à la suite d'un échange d'actifs avec son homologue Quikrete , Martin Marietta a mis en vente sa cimenterie de Midlothian, les terminaux de ciment associés et les actifs de béton prêt à l'emploi dans le nord du Texas, marquant ces activités comme abandonnées dans les résultats trimestriels.

Le chiffre d'affaires trimestriel des activités poursuivies a augmenté de 12 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,85 milliard de dollars.

En incluant les activités abandonnées, Martin Marietta a affiché un chiffre d'affaires de 2,09 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient à 2,06 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice net des activités poursuivies de la société a augmenté de 22 % pour atteindre 361 millions de dollars, soit 5,97 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 297 millions de dollars, soit 4,84 dollars par action, il y a un an.