Le bénéfice trimestriel de Marsh progresse grâce à la bonne tenue de son activité de gestion des risques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le courtier en assurance Marsh MRSH.N a annoncé mardi une forte hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses activités de gestion des risques et de conseil.

Les dépenses en matière d'assurance sont restées soutenues, les particuliers et les entreprises accordant la priorité à la gestion des risques afin de se prémunir contre des menaces telles que les catastrophes climatiques et les cyberattaques.

Voici quelques détails:

* Le chiffre d’affaires de la branche « risques et services d’assurance » de Marsh a progressé de 4 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 4,82 milliards de dollars au cours du trimestre. La branche de conseil a quant à elle enregistré une croissance de 10 % de son chiffre d’affaires.

* Les courtiers en assurance font le lien entre les assureurs et les clients, en aidant ces derniers à trouver la police qui correspond le mieux à leurs besoins. Ils perçoivent généralement, à titre de commission, un pourcentage des primes versées aux assureurs.

* "Nos performances au premier semestre soulignent la forte demande pour l’expertise et les capacités de Marsh dans les domaines du risque, des ressources humaines, de la stratégie et des investissements", a déclaré le directeur général John Doyle.

* La croissance sous-jacente du chiffre d’affaires — un indicateur suivi de près à Wall Street — s’est établie à 5 % au cours du trimestre.

* Le bénéfice s’est élevé à 1,27 milliard de dollars, soit 2,63 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 1,21 milliard de dollars, soit 2,45 dollars par action, un an plus tôt.

* L'action Marsh, qui a reculé de 1,8 % cette année à la dernière clôture, a rebondi au cours du mois dernier, le marché dans son ensemble s'étant tourné vers le secteur financier.