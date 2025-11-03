Le bénéfice trimestriel de Loews augmente grâce aux bons résultats des activités d'assurance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Loews Corp L.N a annoncé une hausse de son bénéfice au troisième trimestre lundi, la baisse des pertes liées aux catastrophes naturelles ayant profité à son unité d'assurance.

Les dépenses d'assurance sont restées stables malgré l'incertitude macroéconomique croissante, les entreprises et les particuliers continuant à chercher à se protéger contre les risques financiers, les dommages matériels et les catastrophes naturelles.

L'absence de catastrophes majeures peut donner un coup de pouce aux assureurs, car les pertes dues aux ouragans, aux incendies de forêt et aux tempêtes - facteurs clés de l'évolution du secteur - affectent souvent les bénéfices malgré les efforts déployés pour tarifer les risques et les partager par le biais de la réassurance.

Loews opère dans les secteurs de l'assurance, de l'énergie, de l'hôtellerie et de l'emballage par l'intermédiaire d'unités telles que CAN Financial CAN.N , Boardwalk Pipelines, Loews Hotels et Altium Packaging.

La société tire l'essentiel de ses revenus de CAN Financial, le géant de l'assurance dans lequel elle détient une participation de plus de 90 %, selon les données compilées par LSEG.

La société basée à New York a déclaré que le revenu de base de son unité d'assurance a augmenté de 40 % à 409 millions de dollars par rapport à l'année précédente, grâce à la diminution des pertes liées aux catastrophes, à l'amélioration des résultats techniques sous-jacents et à l'augmentation des revenus d'investissement nets.

L'unité d'assurance de Loews a déclaré un ratio combiné sous-jacent de 92,8 % pour ses activités d'assurance dommages en raison de la baisse des pertes liées aux catastrophes, contre 97,2 % l'année précédente.

Un ratio inférieur à 100 % signifie qu'un assureur a gagné plus de primes qu'il n'a payé de sinistres.

Le bénéfice net attribuable à Loews a augmenté pour atteindre 504 millions de dollars, soit 2,43 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 401 millions de dollars, soit 1,82 dollar par action, un an plus tôt.

L'action Loews a augmenté de près de 17,6 % cette année, contre une hausse de 16,3 % pour l'indice de référence S&P 500

