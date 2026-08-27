Le bénéfice trimestriel de la CIBC au Canada progresse grâce aux bons résultats de sa division des marchés de capitaux

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La Banque Canadienne Impériale de Commerce ( CM.TO ) a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, portée par la solide performance de sa division des marchés de capitaux.

L'intensification des tensions géopolitiques et l'incertitude liée aux droits de douane ont incité les investisseurs à repositionner leurs portefeuilles au cours du trimestre, ce qui a favorisé le chiffre d'affaires des marchés de capitaux.

La volatilité tend à profiter aux salles de marché, car les investisseurs réorganisent constamment leurs portefeuilles pour se couvrir contre les risques.

Le résultat net de l'activité « Marchés des capitaux » de la CIBC a bondi de 34% pour atteindre 722 millions de dollars canadiens au cours du trimestre.

Les divisions des marchés de capitaux ont été le principal moteur des bénéfices de la plupart des banques canadiennes au cours des derniers trimestres.

Ses concurrents, la Banque de Nouvelle-Écosse BNS.TO , la Banque Nationale du Canada NA.TO et BMO Financial BMO.TO , ont également annoncé une hausse de leurs bénéfices trimestriels, tirée par la bonne santé de leurs divisions des marchés de capitaux.

“Nous investissons dans des leviers clés, notamment l’intelligence artificielle, afin de donner les moyens d’agir à notre équipe, tout en poursuivant la modernisation de notre banque, en améliorant notre efficacité et en renforçant notre orientation client”, a déclaré le directeur général Harry Culham.

Le résultat net ajusté de la banque s’est élevé à 2,65 milliards de dollars canadiens (1,91 milliard de dollars américains), soit 2,73 dollars canadiens par action, au cours du trimestre clos le 31 juillet, contre 2,1 milliards de dollars canadiens, soit 2,16 dollars canadiens par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,3879 dollar canadien)