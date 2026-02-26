Le bénéfice trimestriel de la Banque Toronto-Dominion augmente grâce à la hausse des revenus d'intérêts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

La Banque Toronto-Dominion TD.TO a fait état d'une hausse de son bénéfice au premier trimestre jeudi, aidée par des revenus d'intérêts plus élevés, les prêteurs canadiens continuant à faire preuve de résilience au milieu des frictions commerciales persistantes avec les États-Unis.

Les prêteurs canadiens sont devenus prudents après que les tarifs douaniers du président américain Donald Trump ont ébranlé le corridor commercial nord-américain l'année dernière, mais les plus grands prêteurs du pays ont maintenu des marges d'intérêt stables, soutenues par une économie résiliente.

La Banque de Nouvelle-Écosse BNS.TO , qui a publié ses résultats du premier trimestre mardi, a fait état d'un bénéfice qui a battu les estimations des analystes, soutenu par une forte croissance dans tous les segments, et a déclaré qu'elle atteindrait probablement un objectif de bénéfice clé un an plus tôt que prévu.

Le revenu d'intérêt net de la Banque TD - la différence entre ce que les banques font sur les prêts et ce qu'elles versent sur les dépôts - était de 8,79 milliards de dollars canadiens (6,43 milliards de dollars canadiens) au cours du trimestre indiqué, comparativement à 7,87 milliards de dollars canadiens l'an dernier.

La banque a déclaré un bénéfice net ajusté de 4,22 milliards de dollars canadiens, soit 2,44 dollars canadiens par action, pour le trimestre clos le 31 janvier, contre 3,62 milliards de dollars canadiens, soit 2,02 dollars canadiens par action, pour la même période de l'année précédente.

(1 $ = 1,3677 dollar canadien)