Le bénéfice trimestriel de la Banque Toronto-Dominion augmente grâce à la hausse des revenus d'intérêts
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 12:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

La Banque Toronto-Dominion TD.TO a fait état d'une hausse de son bénéfice au premier trimestre jeudi, aidée par des revenus d'intérêts plus élevés, les prêteurs canadiens continuant à faire preuve de résilience au milieu des frictions commerciales persistantes avec les États-Unis.

Les prêteurs canadiens sont devenus prudents après que les tarifs douaniers du président américain Donald Trump ont ébranlé le corridor commercial nord-américain l'année dernière, mais les plus grands prêteurs du pays ont maintenu des marges d'intérêt stables, soutenues par une économie résiliente.

La Banque de Nouvelle-Écosse BNS.TO , qui a publié ses résultats du premier trimestre mardi, a fait état d'un bénéfice qui a battu les estimations des analystes, soutenu par une forte croissance dans tous les segments, et a déclaré qu'elle atteindrait probablement un objectif de bénéfice clé un an plus tôt que prévu.

Le revenu d'intérêt net de la Banque TD - la différence entre ce que les banques font sur les prêts et ce qu'elles versent sur les dépôts - était de 8,79 milliards de dollars canadiens (6,43 milliards de dollars canadiens) au cours du trimestre indiqué, comparativement à 7,87 milliards de dollars canadiens l'an dernier.

La banque a déclaré un bénéfice net ajusté de 4,22 milliards de dollars canadiens, soit 2,44 dollars canadiens par action, pour le trimestre clos le 31 janvier, contre 3,62 milliards de dollars canadiens, soit 2,02 dollars canadiens par action, pour la même période de l'année précédente.

(1 $ = 1,3677 dollar canadien)

Valeurs associées

BK OF NOVA SCOTI
103,860 CAD TSX +0,52%
TORONTO-DOMINION
132,960 CAD TSX +2,02%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

