Le bénéfice trimestriel de la Banque TD bondit grâce à une forte activité sur les marchés financiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

La banque canadienne TD TD.TO a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre,grâce àla bonne santé de son activité sur les marchés de capitaux.

Pour le trimestre clos le 31 juillet, l'établissement bancaire a enregistré un bénéfice de 4,62 milliards de dollars canadiens (3,33 milliards de dollars), soit 2,74 dollars canadiens par action, contre 3,34 milliards de dollars canadiens, soit 1,89 dollar canadien par action, un an plus tôt.

Les activités liées aux marchés de capitaux ont constitué un atout pour les banques nord-américaines au cours des derniers trimestres, la volatilité persistante stimulant une activité de transactions soutenue, tandis que la multiplication des opérations renforce les commissions qu’elles perçoivent au titre du conseil et de la prise ferme de transactions.

Les résultats de la Banque TD reflètent ceux de ses concurrentes de Bay Street, notamment la Banque de Montréal

BMO.TO , la Banque de Nouvelle-Écosse BNS.TO et la Banque Nationale du Canada NA.TO , dont les résultats ont également été soutenus par le renforcement des activités de transactions et de banque d’investissement.

Le résultat net de la division de banque de gros de la Banque TD, qui regroupe ses activités de marchés mondiaux et de banque d’affaires et d’investissement, a bondi de 87 % pour atteindre un niveau record de 743 millions de dollars canadiens , grâce à la hausse des revenus liés aux prêts et aux opérations de marché, ainsi qu’ aux commissions de souscription .

Les dirigeants des grandes banques canadiennes ont minimisé l’impact des nouveaux droits de douane supplémentaires imposés par le président américain Donald Trump, affirmant que ces effets étaient potentiellement gérables et que les clients pouvaient s’adapter à un environnement en constante évolution.

Les bénéfices de la branche bancaire américaine de TD ont bondi de 41 % pour atteindre 1,07 milliard de dollars canadiens au cours du trimestre.

Les actions de la banque canadienne ont bondi de 28 % depuis le début de l'année, surperformant l'indice de Toronto .GSPTSE .

(1 $ = 1,3877 dollars canadiens)