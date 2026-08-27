Le bénéfice trimestriel de la Banque TD bondit grâce à la bonne tenue des marchés financiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque TD TD.TO a annoncé jeudi une forte hausse de son bénéfice au troisième trimestre, l'établissement bancaire canadien ayant bénéficié des excellents résultats de son activité sur les marchés de capitaux.

Son bénéfice s'est élevé à 4,62 milliards de dollars canadiens (3,33 milliards de dollars américains), soit 2,74 dollars canadiens par action, au cours du trimestre clos le 31 juillet, contre 3,34 milliards de dollars canadiens, soit 1,89 dollar canadien par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,3877 dollars canadiens)