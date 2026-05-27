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Le bénéfice trimestriel de la Banque de Nouvelle-Écosse au Canada progresse grâce à une hausse des activités de transactions
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 11:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque de Nouvelle-Écosse BNS.TO a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, l'établissement bancaire canadien ayant bénéficié de solides revenus générés par ses activités de transactions dans un contexte de marché volatil.

La banque a déclaré un bénéfice net de 2,63 milliards de dollars canadiens, soit 2 dollars canadiens par action, pour le trimestre clos le 30 avril, contre 2,03 milliards de dollars canadiens, soit 1,48 dollar canadien par action, pour la même période de l'année précédente.

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