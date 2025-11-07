 Aller au contenu principal
Le bénéfice trimestriel de KKR dépasse les estimations grâce à l'augmentation des flux de capitaux
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 13:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 3) par Isla Binnie

KKR KKR.N a fait état d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre qui a dépassé les attentes de Wall Street vendredi, dopé par une forte collecte de fonds, notamment dans son unité d'assurance et de crédit.

Le bénéfice net ajusté de 1,27 milliard de dollars, soit 1,41 dollar par action, a dépassé les1,17 milliard de dollars, soit 1,30 dollar par action, que les analystes attendaient en moyenne du gestionnaire d'actifs alternatifs basé à New York, selon les estimations compilées par LSEG.

Les actions de la société ont augmenté de 6 % dans les échanges avant bourse. L'action a perdu 19 % cette année.

Les bénéfices liés aux frais, qui reflètent les frais facturés pour la gestion d'une masse croissante d'actifs, ont augmenté pour atteindre 1 milliard de dollars. Le total des actifs a augmenté pour atteindre 723 milliards de dollars, grâce aux 43 milliards de dollars de capitaux frais levés au cours du trimestre.

Scott Nuttall et Joe Bae, co-directeurs généraux de KKR, se sont fixé pour objectif d'atteindre 1 000 milliards de dollars d'actifs d'ici à 2030.

Les frais de transaction de l'activité des marchés de capitaux, qui organise le financement des entreprises de son portefeuille et de ses clients, ont diminué de 35 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 276 millions de dollars.

À l'instar de ses pairs Blackstone BX.N , dont les actifs ont franchi la barre des 1 000 milliards de dollars, et Apollo

APO.N , qui espère y parvenir d'ici à 2026, KKR a ajouté de nouveaux secteurs d'activité afin de dépasser la stratégie traditionnelle du capital-investissement, qui consiste à acheter et à vendre des entreprises.

Les sociétés de capital-investissement ont été d'autant plus enclines à se diversifier que la hausse des taux d'intérêt et la volatilité des marchés ont entravé leur capacité à tirer profit de la vente d'entreprises qu'elles avaient achetées au cours d'une longue période de taux bas à des prix qui, dans certains cas, semblent aujourd'hui élevés.

Parmi ces nouvelles activités, l'assureur Global Atlantic, qui représente un tiers des actifs de la société, a vu son bénéfice d'exploitation augmenter de 28 %.

Les analystes ont surveillé les segments de retraite de KKR et d'Apollo pour déceler tout signe de tension sur les bénéfices tirés de la vente de rentes, qui sont vendues pour une somme forfaitaire et garantissent des versements périodiques.

KKR a également fait appel aux personnes fortunées que les sociétés d'investissement alternatif ciblent de plus en plus. Son activité K-Series, qui propose des fonds aux investisseurs individuels, est passée de 14 milliards de dollars il y a un an à 29 milliards de dollars.

L'une des conséquences du ralentissement général du rythme de sortie des investissements en capital-investissement par le biais de ventes ou de refinancements a été la réduction de la capacité des fonds de capital-investissement à restituer le capital à leurs investisseurs.

En conséquence, certains d'entre eux sont devenus réticents à s'engager dans de nouveaux fonds. KKR a déclaré vendredi avoir levé 17,5 milliards de dollars pour son dernier fonds axé sur l'Amérique du Nord, dont les personnes au fait du dossier ont déclaré l'été dernier qu'il avait commencé à faire du marketing auprès des investisseurs avec un objectif d'environ 20 milliards de dollars.

La poudre sèche, c'est-à-dire l'argent que les investisseurs ont promis d'investir mais qui n'a pas encore été utilisé, s'élève à 126 milliards de dollars. Au cours du trimestre, KKR a conclu un accord pour acheter une participation majoritaire dans la société d'acquisition de redevances biopharmaceutiques Healthcare Royalty Partners.

Global Atlantic a reçu un investissement de 2 milliards de dollars de la part de Japan Post Insurance Company.

Après la fin du trimestre, KKR s'est associé à Apollo pour investir 7 milliards de dollars dans Keurig Dr Pepper KDP.O , une opération qui a permis d'apaiser les inquiétudes des investisseurs concernant l'endettement du groupe de boissons après l'achat du fabricant de café JDE Peet's.

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
129,020 USD NYSE -3,53%
BLACKSTONE
143,550 USD NYSE -0,52%
KEURIG DR PEPPER
26,3600 USD NASDAQ -1,35%
KKR & CO
119,380 USD NYSE +0,40%
