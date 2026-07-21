Le bénéfice trimestriel de KeyCorp progresse grâce à la bonne tenue des revenus d'intérêts

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L'établissement bancaire américain KeyCorp

KEY.N a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, la banque ayant bénéficié d'un contexte favorable au crédit qui a stimulé ses revenus d'intérêts.

Les actions de la banque, qui ont progressé de 13 % depuis le début de l'année 2026, surperformant ainsi l'indice S&P 500 dans son ensemble .SPX , ont gagné 1,8 % dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* Le résultat des activités poursuivies attribuable aux actionnaires ordinaires de la banque s’est établi à 472 millions de dollars, soit 44 cents par action, au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 387 millions de dollars, soit 35 cents par action, un an plus tôt.

* Le produit net d'intérêts de l'établissement de crédit basé à Cleveland, dans l'Ohio – c'est-à-dire la différence entre ce qu'il perçoit sur les prêts et ce qu'il verse sur les dépôts – a progressé de 9,4 % pour atteindre 1,26 milliard de dollars.

* “Bien que l’environnement opérationnel reste dynamique, nos performances au premier semestre démontrent l’efficacité de notre stratégie”, a déclaré Chris Gorman, directeur général.

* Le montant moyen des prêts de KeyCorp s’élevait à 110,1 milliards de dollars au deuxième trimestre 2026, soit une augmentation de 4,4 milliards de dollars par rapport à la même période de l’année précédente.

* Le chiffre d’affaires de la banque provenant des activités poursuivies a progressé d’environ 7 % en glissement annuel, pour atteindre 1,96 milliard de dollars.