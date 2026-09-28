Le bénéfice trimestriel de Jefferies bondit grâce à une forte augmentation du nombre de transactions et à la bonne tenue du marché des actions

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Jefferies Financial JEF.N a annoncé lundi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à la hausse des commissions liées au conseil sur les opérations et à la prise ferme d’émissions d'actions, complétées par un chiffre d’affaires record dans le secteur du négoce d’actions.

Ses résultats sont suivis de près à Wall Street, car ils donnent un premier aperçu des tendances trimestrielles de la banque d'investissement, avant que les grandes banques américaines ne publient leurs résultats dans les semaines à venir.

Voici quelques autres détails:

* Le volume mondial des opérations a dépassé les 4 000 milliards de dollars cette année, les conseils d’administration des entreprises faisant abstraction de la volatilité des marchés et tirant parti d’un contexte réglementaire plus favorable pour développer leurs activités.

* Le chiffre d’affaires de Jefferies dans la banque d’investissement a bondi de 17 % pour atteindre 1,33 milliard de dollars, soutenu par un trimestre record pour son activité de conseil.

* Le chiffre d’affaires lié à la souscription d’actions de la banque d’investissement new-yorkaise a bondi de 69 % au cours du trimestre, porté par des gains de parts de marché et une activité accrue dans tous les secteurs.

* "Nous sommes très optimistes quant au reste de l’année 2026 et à notre dynamique à l’approche de 2027, soutenus par l’ampleur et la solidité de notre carnet de commandes actuel et de nos nouvelles activités", ont déclaré le directeur général Richard Handler et le président Brian Friedman.

* Le bénéfice attribuable aux actionnaires de Jefferies s’est élevé à 260,6 millions de dollars, soit 1,08 dollar par action, au cours du trimestre clos le 31 août, contre 224 millions de dollars, soit 1,01 dollar par action, un an plus tôt.

* Le chiffre d'affaires de l'activité "marchés de capitaux", qui regroupe les salles de marché, a bondi de 11 % pour atteindre 802 millions de dollars, porté par des performances record dans le négoce d'actions.

* Les commissions de gestion d’actifs et les revenus liés aux rendements d’investissement ont reculé à 34 millions de dollars, contre 84 millions de dollars un an plus tôt, reflétant des performances en baisse pour plusieurs stratégies de fonds.

* Selon les données de Dealogic, Jefferies s’est hissé à la sixième place du classement mondial des revenus de la banque d’investissement depuis le début de l’année, contre la huitième place à la même période l’année dernière.