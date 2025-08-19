Le bénéfice trimestriel de Jack Henry augmente grâce à la forte demande en matière de technologie bancaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jack Henry JKHY.O a annoncé mardi un bond de 26 % de son bénéfice au quatrième trimestre, soutenu par une forte demande pour ses offres de technologie bancaire.

Alors que les grands groupes tels que JPMorgan Chase JPM.N ont investi des milliards dans le développement de leur infrastructure, les institutions financières de petite et moyenne taille se tournent vers des sociétés comme Jack Henry pour moderniser leur technologie.

La technologie est cruciale pour les entreprises bancaires, car elle leur permet de répondre aux besoins en constante évolution des titulaires de comptes et de rester compétitives par rapport à leurs grands rivaux.

Jack Henry, dont le siège se trouve à Monett, dans le Missouri, fournit des services technologiques et de traitement des paiements aux banques et aux coopératives de crédit.

Selon les analystes, le fait que la société se concentre sur la technologie bancaire lui a permis de conserver un avantage concurrentiel par rapport à des concurrents plus importants tels que Fiserv FI.N et FIS FIS.N .

"Nos fortes ventes au quatrième trimestre pour les solutions de base, complémentaires et de paiement, ainsi que notre succès continu auprès des grandes institutions financières et le maintien d'un pipeline très sain pour l'année fiscale 2026, démontrent la force continue des dépenses technologiques", a déclaré Greg Adelson, directeur général de Jack Henry.

Le chiffre d'affaires de la société au quatrième trimestre a augmenté de 9,9 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 615,4 millions de dollars.

Le bénéfice a atteint 127,6 millions de dollars, soit 1,75 dollar par action, au cours des trois mois se terminant le 30 juin, contre 101 millions de dollars, soit 1,38 dollar, un an plus tôt.

Jack Henry prévoit que son bénéfice par action pour l'exercice 2026 se situera entre 6,32 et 6,44 dollars. Il prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 2,48 et 2,50 milliards de dollars.

AUGMENTATION DES HONORAIRES

Les revenus de déconversion de Jack Henry ont à peu près triplé pour atteindre 20,5 millions de dollars au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, soulignant une augmentation de l'activité de fusion et d'acquisition dans le secteur bancaire.

La majeure partie des revenus de déconversion, ou frais de résiliation de contrat unique, est générée lorsque l'un des clients de Jack Henry accepte d'être acquis par une autre institution financière.

Ces commissions ont tendance à être volatiles et étroitement liées au cycle bancaire.

Ces dernières années, Jack Henry a dû faire face à des fluctuations sur le front des revenus de déconversion en raison de la pandémie et de la crise bancaire régionale qui ont bloqué l'activité de fusion et d'acquisition.