Le bénéfice trimestriel de Huntington Ingalls progresse, ce qui permet de revoir à la hausse les prévisions de chiffre d'affaires annuel dans le secteur de la construction navale

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Huntington Ingalls HII.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 dans le secteur de la construction navale, après avoir annoncé une hausse de plus de 18 % de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à une demande plus forte et à une meilleure exécution des commandes dans ses chantiers navals de Newport News et d'Ingalls, qui ont stimulé les ventes et les marges.

L'action du constructeur naval militaire américain a bondi de 13 % avant l'ouverture de la Bourse à la suite de la publication de ces résultats.

Voici quelques détails:

* Ces résultats interviennent alors que Huntington fait face à des difficultés liées à la main-d’œuvre et à la chaîne d’approvisionnement qui ont pesé sur ses coûts ces dernières années.

* Parallèlement, la demande de sous-marins et de porte-avions reste soutenue par les tensions géopolitiques et la volonté des États-Unis de renforcer leurs capacités navales.

* Toutefois, la croissance trimestrielle de Huntington a été tirée par la hausse des volumes de production à Newport News et Ingalls, où la direction avait mis en avant le recrutement, la décentralisation de la construction navale et l’amélioration du débit comme priorités clés pour 2026.

* La marge d’exploitation totale s’est établie à 6,1 % au cours du deuxième trimestre , contre 5 % au trimestre précédent et 5,3 % il y a un an.

* La société prévoit que le chiffre d’affaires annuel de la construction navale se situera entre 10,2 et 10,4 milliards de dollars, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures de 9,7 à 9,9 milliards de dollars.

* Pour le trimestre clos le 30 juin, le chiffre d’affaires total des ventes et des services a progressé de près de 11 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 3,42 milliards de dollars.

* Le bénéfice du deuxième trimestre s’est établi à 5,27 dollars par action, contre 3,86 dollars il y a un an.