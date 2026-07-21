Le bénéfice trimestriel de GM déçoit... mais le groupe relève ses objectifs annuels

Le constructeur automobile a publié des résultats contrastés au titre du 2e trimestre de son exercice, avec un recul marqué du bénéfice net publié mais une nette progression des indicateurs ajustés. Par ailleurs, le groupe a relevé pour la seconde fois cette année sa guidance annuelle. Le marché ne semble pas convaincu pour autant : le titre est attendu en baisse, de l'ordre de 2,2%, à l'ouverture de Wall Street.

General Motors a publié un bénéfice net part du groupe de 1,3 MdUSD au titre du 2e trimestre, en baisse de 31,1% sur un an et largement sous les attentes du consensus S&P qui visait 2,269 MdsUSD.

Dans le même temps, le bénéfice par action ressort à 1,41 USD (contre 1,91 USD un an plus tôt) et aussi largement sous les attentes (2,73 USD).

En données ajustées, le BPA progresse toutefois de 41,3% à 3,57 USD.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'établit à 48 MdsUSD, en hausse de 1,9% par rapport au deuxième trimestre 2025 et surpasse cette fois le consensus (47 MdsUSD).

De son côté, l'EBIT ajusté atteint 3,9 MdsUSD, en progression de 29,8%, portant la marge EBIT ajustée à 8,2%, contre 6,4% un an auparavant.

Enfin, le flux de trésorerie opérationnel automobile atteint 5,1 MdsUSD, en hausse de 9%, tandis que le free cash flow automobile ajusté bondit de 78,0% à 5,0 MdsUSD.

Dans sa lettre aux actionnaires, la présidente-directrice générale Mary Barra souligne que les performances du trimestre permettent au groupe de relever une nouvelle fois ses prévisions annuelles.

Ainsi, le groupe vise désormais un EBIT ajusté compris entre 14 et 16 MdsUSD (vs entre 13,5 et 15,5 MdsUSD précédemment) tandis que le BPA ajusté est désormais attendu entre 12 et 14 USD, (vs entre 11,5 et 13,5 USD précédemment). La société anticipe en parallèle un bénéfice net publié attribuable aux actionnaires compris entre 8,4 et 9,8 MdsUSD.