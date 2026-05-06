Le bénéfice trimestriel de Global Payments progresse grâce à la bonne tenue des dépenses de consommation

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La société de technologies de paiement Global Payments GPN.N a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice ajusté au premier trimestre, soutenue par la bonne tenue des dépenses de consommation malgré les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et un contexte économique instable. Les dépenses de consommation sont restées globalement stables au cours du trimestre, soutenant ainsi les prestataires de services de paiement, alors même que l'inflation et l'incertitude économique générale pesaient sur les consommateurs à faibles revenus. Les tendances en matière de dépenses de consommation sont suivies de près, car elles influencent directement les résultats de l'ensemble du secteur des paiements. Les actions de la société basée à Atlanta, qui ont perdu 10,2 % cette année, ont progressé d'environ 2 % en pré-ouverture. La société fournit des technologies, des logiciels et d'autres services permettant à ses clients d'accepter les paiements par carte, par chèque et par voie numérique. Le chiffre d'affaires de la société a bondi de 63,1 % pour atteindre 2,97 milliards de dollars au premier trimestre. Le bénéfice ajusté attribuable à Global Payments s'est établi à 808,9 millions de dollars, soit 2,96 dollars par action, au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 665,3 millions de dollars, soit 2,69 dollars par action, au cours de la même période de l'année précédente. "Nous sommes satisfaits de nos résultats financiers au premier trimestre, qui ont dépassé nos attentes", a déclaré Josh Whipple, directeur financier, dans un communiqué. La société a également réaffirmé mercredi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année.