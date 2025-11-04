 Aller au contenu principal
Le bénéfice trimestriel de Global Payments augmente grâce aux bons résultats de son activité de solutions pour les commerçants
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 13:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de technologie de paiement Global Payments GPN.N a fait état d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre mardi, aidée par une solide performance de son activité de solutions pour les commerçants.

Les actions de la société basée à Atlanta, qui ont perdu près de 31,2% cette année, ont augmenté de 7,9% à 83,2 $ dans les échanges avant bourse.

Les dépenses de consommation ont été robustes aux États-Unis malgré les politiques commerciales et d'immigration du président Donald Trump, qui ont alimenté les inquiétudes concernant les tensions émergentes sur le marché du travail et l'inflation persistante.

Les niveaux de dépenses de consommation dans une économie affectent directement les bénéfices des sociétés de technologie de paiement.

Le mois dernier, les bénéfices trimestriels de Visa V.N et de Mastercard MA.N ont dépassé les estimations des analystes, car les fortes dépenses de consommation ont stimulé les volumes de transactions par carte.

Le chiffre d'affaires net ajusté de Global Payments au troisième trimestre a augmenté de 3 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,43 milliards de dollars.

Les solutions marchandes de la société, son segment le plus important, ont enregistré une hausse de 6 % de leur bénéfice d'exploitation , qui s'élève à 750 millions de dollars.

"Notre activité marchande continue sur sa lancée, la croissance du chiffre d'affaires net ajusté s'accélérant pour atteindre 6 % à taux directeur constant, hors cessions", a déclaré Cameron Bready, directeur général de la société.

Le bénéfice net trimestriel attribuable à la société a augmenté pour atteindre 783 millions de dollars, soit 3,26 dollars par action, sur une base ajustée, au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 743,5 millions de dollars, soit 2,92 dollars par action, un an plus tôt.

