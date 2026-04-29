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Le bénéfice trimestriel de FirstEnergy progresse grâce à la hausse des tarifs et à la demande des centres de données
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 00:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur d'énergie FirstEnergy FE.N a annoncé mardi une hausse de 12,5 % de son bénéfice au premier trimestre, grâce à la hausse des tarifs de l'électricité et à la demande croissante des centres de données, grands consommateurs d'énergie.

La demande d'électricité aux États-Unis a atteint des niveaux records en 2025 et devrait encore s'accélérer à mesure que les grandes entreprises technologiques augmentent leur consommation d'électricité dans des centres de données en pleine expansion, certains sites individuels consommant autant d'énergie qu'une ville entière.

Les ménages et les entreprises consomment également davantage d'électricité à mesure qu'ils abandonnent les combustibles fossiles pour le chauffage et les transports.

Les services publics font pression pour augmenter les tarifs d'électricité des clients en 2026 afin de contribuer au financement des améliorations des infrastructures, alors que les réseaux électriques sont mis à rude épreuve par les conditions météorologiques extrêmes et la demande croissante liée à l'électrification et à l'expansion des centres de données.

FirstEnergy a réaffirmé ses prévisions de bénéfice par action pour 2026, comprises entre 2,62 et 2,82 dollars, soutenues par son plan d'investissement de 6 milliards de dollars pour 2026, axé sur la modernisation du réseau, la mise à niveau de la distribution et la fiabilité du transport.

FirstEnergy a déclaré que son plan d'investissement plus large de 36 milliards de dollars pour la période 2026-2030, en hausse de près de 30 % par rapport à son plan précédent, devrait générer une croissance annuelle composée d'environ 10 % de la base tarifaire.

La société a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 4,2 milliards de dollars, contre 3,7 milliards de dollars un an plus tôt.

Elle a enregistré un bénéfice de 405 millions de dollars, soit 70 cents par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 360 millions de dollars, soit 62 cents par action, il y a un an.

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